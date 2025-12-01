यूपी में बनेगी एक और फोर लेन सड़क, अतिक्रमण हटाकर 448 लाख की लागत से होगा चौड़ीकरण
बहराइच के बेड़नापुर कस्बा और रमपुरवा चौराहा अतिक्रमण से मुक्त होंगे, क्योंकि सड़क चौड़ीकरण परियोजना को मंजूरी मिल गई है। लोक निर्माण विभाग को 448.27 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं, जिससे राजमार्ग को फोर लेन बनाया जाएगा। इस परियोजना से यातायात सुगम होगा और दुर्घटनाओं में कमी आएगी, जिससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी।
जागरण संवाददाता, महसी (बहराइच)। जिला मुख्यालय से सीतापुर को जोड़ने वाले हाईवे पर स्थित बेड़नापुर कस्बा व रमपुरवा चौकी चौराहे को अतिक्रमण से मुक्ति मिलेगी। ब्लैक स्पाट सुधार कार्य के तहत सड़क का चौड़ीकरण कर फोन लेन बनाया जाएगा। लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड के प्रस्ताव पर शासन की स्वीकृति के साथ 448.27 लाख की धनराशि आवंटित हो गई है। जल्द ही सड़क चौड़ीकरण का कार्य शुरू हो जाएगा।
बहराइच-सीतापुर हाईवे छोटे व भारी वाहनों आवागमन होता है। हाईवे पर स्थित बेड़नापुर कस्बे में घनी आबादी के चलते अतिक्रमण की समस्या बनी रहती है। दुकानदार पटरी पर अपनी दुकानें सजा लेते है। आसपास के गांवों से दैनिक जरूरतों का सामान खरीदने के लिए पहुंचने वाले लोग अपने वाहन सड़क किनारे खड़ा कर देते हैं। इससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है।
कई बार दुर्घटनाएं भी हो चुकी है। कमोवेश स्थिति रमपुरवा चौराहे की भी है। ग्रामीण लंबे समय से अतिक्रमण मुक्त करने की मांग कर रहे थे। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ब्लैक स्पाट का सुधार कार्य के तहत लोक निर्माण विभाग ने कस्बे व चौराहे पर सड़क चौड़ीकरण का मसौदा तैयार कर शासन को भेजा।
अवर अभियंता पंकज सिंह व विषद सिंह ने बताया कि परियोजना को स्वीकृति मिल चुकी है। दोनों कार्यों में तकरीबन 876.55 लाख की लागत आएगी। पहली किश्त में बेड़नापुर के लिए 247.40 लाख व रमपुरवा चौकी के लिए 190.87 लाख की धनराशि आवंटित हो गई है। सड़क के बीच डिवाइडर बनाया जाएगा। जेई ने बताया कि सड़क चौड़ीकरण के साथ यातायात प्रबंधन, नो-पार्किंग जोन और साइनेज बोर्ड जैसी व्यवस्थाओं पर भी जोर दिया जा रहा है।
इन जिलों के वाहनों का रहता है आवागमन
सीतापुर, हरदोई, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, बाराबंकी समेत आसपास के जिलों के वाहनों का आवागमन होता है। फिलहाल सड़क के चौड़ीकरण होने से राहगीरों को आसानी होगी और आवागमन सुगम होगा।
