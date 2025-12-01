यूपी में बनेगी एक और फोर लेन सड़क, अतिक्रमण हटाकर 448 लाख की लागत से होगा चौड़ीकरण

जागरण संवाददाता, महसी (बहराइच)। जिला मुख्यालय से सीतापुर को जोड़ने वाले हाईवे पर स्थित बेड़नापुर कस्बा व रमपुरवा चौकी चौराहे को अतिक्रमण से मुक्ति मिलेगी। ब्लैक स्पाट सुधार कार्य के तहत सड़क का चौड़ीकरण कर फोन लेन बनाया जाएगा। लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड के प्रस्ताव पर शासन की स्वीकृति के साथ 448.27 लाख की धनराशि आवंटित हो गई है। जल्द ही सड़क चौड़ीकरण का कार्य शुरू हो जाएगा।

बहराइच-सीतापुर हाईवे छोटे व भारी वाहनों आवागमन होता है। हाईवे पर स्थित बेड़नापुर कस्बे में घनी आबादी के चलते अतिक्रमण की समस्या बनी रहती है। दुकानदार पटरी पर अपनी दुकानें सजा लेते है। आसपास के गांवों से दैनिक जरूरतों का सामान खरीदने के लिए पहुंचने वाले लोग अपने वाहन सड़क किनारे खड़ा कर देते हैं। इससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है।

कई बार दुर्घटनाएं भी हो चुकी है। कमोवेश स्थिति रमपुरवा चौराहे की भी है। ग्रामीण लंबे समय से अतिक्रमण मुक्त करने की मांग कर रहे थे। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ब्लैक स्पाट का सुधार कार्य के तहत लोक निर्माण विभाग ने कस्बे व चौराहे पर सड़क चौड़ीकरण का मसौदा तैयार कर शासन को भेजा।