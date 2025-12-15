जागरण संवाददाता, बहराइच। मिहींपुरवा, पयागपुर और चित्तौरा ब्लॉक में चार राजकीय आयुर्वेदिक अस्पतालों का निर्मााण होगा। इसके लिए विभाग ने जमीन चिन्हित कर ली है। प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया है। शासन से बजट जारी होते ही चारों अस्पतालों का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। इससे इलाके के लोगों को लाभ मिलेगा।

जिले के मिहींपुरवा विकास खंड के लौकाही, गौरा पिपरा, चित्तौरा के रेवली और पयागपुर विकास खंड के खजुरी में राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल का निर्माण होगा। प्रत्येक अस्पताल चार-चार बेड का रहेगा। जिसमें गंभीर रोगियों को भर्ती कर इलाज किया जाएगा।

इसके लिए जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी ने जिलाधिकारी को पत्र भेजकर जमीन की मांग की थी। जिलाधिकारी ने निर्देश पर तीनों ब्लाक के एसडीएम ने आयुर्वेदिक अस्पताल निर्माण के लिए जमीन चिन्हित कर उसे अस्पताल के लिए उपलब्ध करवाय दिया है।

जमीन का स्थानांतरण विभाग को कर दिया गया है। एक अस्पताल निर्माण पर लगभग 35 लाख रुपये खर्च होगा।जिसमें चिकित्सक, फार्मासिस्ट आवास, चिकित्सक कक्ष, बरामदा, शौचालय, इमरजेंसी वार्ड का निर्माण कराया जाएगा। चार अस्पताल के निर्माण पर एक करोड़ 40 लाख रुपये खर्च होंगे। अस्पताल बनने से इलाके के डेढ़ लाख से अधिक की आबादी को इलाज में सहुलियत मिलेगी।

मरीजों को इलाज के लिए जिला मुख्यालय या ब्लाक का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। मालूम हो कि चारो अस्पताल अभी तक निजी मकानों में चल रहे है। जिसका किराया सरकार देती है। सरकार को अधिक राजस्व का नुकसान हो रहा है।