Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बहराइच में 1.40 करोड़ से तीन ब्लॉकों में बनेगा आयुर्वेदिक अस्पताल, हजारों लोगों को म‍िलेगा फायदा

    By Raju Jaiswal Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 04:07 PM (IST)

    बहराइच के मिहींपुरवा, पयागपुर और चित्तौरा ब्लॉक में चार राजकीय आयुर्वेदिक अस्पतालों का निर्मााण होगा। इसके लिए विभाग ने जमीन चिन्हित कर ली है। प्रस्ता ...और पढ़ें

    Hero Image

    सांकेत‍िक तस्‍वीर।

    जागरण संवाददाता, बहराइच। मिहींपुरवा, पयागपुर और चित्तौरा ब्लॉक में चार राजकीय आयुर्वेदिक अस्पतालों का निर्मााण होगा। इसके लिए विभाग ने जमीन चिन्हित कर ली है। प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया है। शासन से बजट जारी होते ही चारों अस्पतालों का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। इससे इलाके के लोगों को लाभ मिलेगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जिले के मिहींपुरवा विकास खंड के लौकाही, गौरा पिपरा, चित्तौरा के रेवली और पयागपुर विकास खंड के खजुरी में राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल का निर्माण होगा। प्रत्येक अस्पताल चार-चार बेड का रहेगा। जिसमें गंभीर रोगियों को भर्ती कर इलाज किया जाएगा।

    इसके लिए जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी ने जिलाधिकारी को पत्र भेजकर जमीन की मांग की थी। जिलाधिकारी ने निर्देश पर तीनों ब्लाक के एसडीएम ने आयुर्वेदिक अस्पताल निर्माण के लिए जमीन चिन्हित कर उसे अस्पताल के लिए उपलब्ध करवाय दिया है।

    जमीन का स्थानांतरण विभाग को कर दिया गया है। एक अस्पताल निर्माण पर लगभग 35 लाख रुपये खर्च होगा।जिसमें चिकित्सक, फार्मासिस्ट आवास, चिकित्सक कक्ष, बरामदा, शौचालय, इमरजेंसी वार्ड का निर्माण कराया जाएगा। चार अस्पताल के निर्माण पर एक करोड़ 40 लाख रुपये खर्च होंगे। अस्पताल बनने से इलाके के डेढ़ लाख से अधिक की आबादी को इलाज में सहुलियत मिलेगी।

    मरीजों को इलाज के लिए जिला मुख्यालय या ब्लाक का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। मालूम हो कि चारो अस्पताल अभी तक निजी मकानों में चल रहे है। जिसका किराया सरकार देती है। सरकार को अधिक राजस्व का नुकसान हो रहा है।

     

     

    जिले के तीन विकास खंड में चार अस्पताल बनेंगे। इसके लिए प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। बजट वर्ष 2026 फरवरी या मार्च माह तक जारी होने की उम्मीद है। बाउंड्रीवाल निर्माण होने पर बजट बढ़ भी सकता है। इसके लिए भी पत्राचार किया जाएगा।- डॉ. सरोज शंकर राम, जिला यूनानी एवं आयुर्वेदिक अधिकारी