बहराइच में नई ग्रामीण आशा के 246 पदों पर होगी भर्ती, मंजूरी मिलने के बाद शुरू हुई प्रक्रिया
बहराइच जिले में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए 246 नई आशा कार्यकर्ताओं की भर्ती की जाएगी। मंजूरी मिलने के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह कदम ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य योजनाओं को घर-घर तक पहुंचाने में मददगार साबित होगा और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा।
जागरण संवाददाता, बहराइच। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उप्र द्वारा भेजे गए निर्देशों के आधार पर जिले में वर्ष 2025-26 के लिए 246 नई ग्रामीण आशा कार्यकर्ताओं के पदों को मंजूरी मिल गई है। इस संबंध में प्राप्त स्वीकृति को 29 अगस्त 2025 को हुई जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में भी अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. संजय कुमार ने बताया कि ब्लाकवार मिली स्वीकृतियों के अनुसार एक माह के भीतर चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। चयन पूरी तरह नियमों और पारदर्शिता के साथ किया जाएगा, ताकि समुदाय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत बनाया जा सके।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के डीसीपीएम मुहम्मद राशिद ने बताया कि विगत वर्षों में शासनादेश के तहत कार्य प्रणाली को सुचारु बनाने के उद्देश्य से आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के कार्यक्षेत्र को एकरूप किया गया था। इस व्यवस्था के बाद जिले पद में प्रति आंगनबाड़ी वार 246 ग्रामीण आशा क्षेत्रों के पद रिक्त पाए गए थे।
इसी आधार पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा भेजे गए निर्देशों के अनुरूप वर्ष 2025-26 के लिए जिले में 246 नई ग्रामीण आशा कार्यकर्ताओं के पदों को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।
उन्होंने बताया कि स्वीकृति मिलते ही चयन प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है, जिससे क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए आवश्यक मानव संसाधन उपलब्ध कराया जा सके।
ब्लाक में स्वीकृत पदों की संख्या पर एक नजर
|ब्लॉक का नाम
|पदों की संख्या
|जरवल
|12
|कैसरगंज
|10
|फखरपुर
|20
|तेजवापुर
|15
|महसी
|17
|शिवपुर
|25
|मोतीपुर
|20
|नवाबगंज
|20
|बलहा
|30
|रिसिया
|20
|चित्तौरा
|22
|पयागपुर
|05
|विशेश्वरगंज
|15
|हुजूरपुर
|20
