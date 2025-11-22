बहराइच में नई ग्रामीण आशा के 246 पदों पर होगी भर्ती, मंजूरी मिलने के बाद शुरू हुई प्रक्रिया

जागरण संवाददाता, बहराइच। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उप्र द्वारा भेजे गए निर्देशों के आधार पर जिले में वर्ष 2025-26 के लिए 246 नई ग्रामीण आशा कार्यकर्ताओं के पदों को मंजूरी मिल गई है। इस संबंध में प्राप्त स्वीकृति को 29 अगस्त 2025 को हुई जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में भी अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. संजय कुमार ने बताया कि ब्लाकवार मिली स्वीकृतियों के अनुसार एक माह के भीतर चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। चयन पूरी तरह नियमों और पारदर्शिता के साथ किया जाएगा, ताकि समुदाय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत बनाया जा सके।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के डीसीपीएम मुहम्मद राशिद ने बताया कि विगत वर्षों में शासनादेश के तहत कार्य प्रणाली को सुचारु बनाने के उद्देश्य से आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के कार्यक्षेत्र को एकरूप किया गया था। इस व्यवस्था के बाद जिले पद में प्रति आंगनबाड़ी वार 246 ग्रामीण आशा क्षेत्रों के पद रिक्त पाए गए थे।