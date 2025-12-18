Bahraich Accident: सड़क हादसों में बुजुर्ग की मौत, तीन घायल; एक की हालत गंभीर
उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक सड़क हादसे में एक बुजुर्ग की मौत हो गई और तीन लोग घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर है। यह दुर्घटना बहराइच शहर में ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बहराइच। जिले में अलग-अलग हुए सड़क हादसों में बुजुर्ग की मौत हो गई। जबकि किशोर समेत तीन लोग घायल हो गए। आसपास के लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां एक घायल की हालत गंभीर होने पर मेडिकल कालेज अस्पताल रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।
रिसिया इलाके के समसा तरहर गांव निवासी 75 वर्षीय जगन्नाथ घर के सामने से बुधवार शाम को सड़क पार कर रहे थे। तभी बाइक सवार ने बुजुर्ग को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे उपचार के लिए सीएचसी ले जा गया। यहां हालत गंभीर होने पर मेडिकल कालेज अस्पताल रेफर कर दिया गया। अस्पताल में इलाज के दौरान रात आठ बजे उनकी मौत हो गई। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।
डीहा: दरगाह इलाके के अशाेका निवासी राजित अपने दोस्त मुकेश के साथ बाइक से चिलवरिया जा रहे थे। तभी रास्ते में बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई। आसपास मौजूद लोगों ने एंबुलेंस से घायलों को मेडिकल कालेज भेजवाया। जहां प्राथमिक इलाज के बाद घर भेज दिया गया है।
पयागपुर: इलाके के नगर पंचायत निवासी 12 वर्षीय अरविंद गुरुवार दोपहर में सड़क के किनारे जा रहे थे। अज्ञात वाहन ने किशोर को टक्कर मार दी। जिसमें वह घायल हो गए। सूचना पर पहुंची 108 एंबुलेंस ने त्वरित इलाज देकर उसे सीएचसी पहुंचाया। प्राथमिक इलाज के बाद घायल काे मेडिकल कालेज अस्पताल रेफर कर दिया गया है।
