बहराइच में मनरेगा में हुआ 3.41 लाख का फर्जी भुगतान, प्रधान-सचिव समेत तीन से होगी वसूली

जागरण संवाददाता, बहराइच। मनरेगा के कार्य में फर्जी अभिलेख लगाकर 3,41,785 रुपये की धांधली करने वाले तत्कालीन सचिव, तकनीकि सहायक और प्रधान से वसूली होगी।

प्रत्येक से 1,13,928 रुपये के अनुपात में सरकारी धनराशि वापस ली जाएगी। वहीं खंड विकास अधिकारी पर विभागीय कार्रवाई भी होगी। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा इन सभी पर कार्रवाई के लिए आदेश जारी करते हुए नोटिस भेजी गई है।

मामला विकास खंड जरवल का है। यहां के ग्राम पंचायत गंडारा में मनरेगा के तहत कई कार्य कराए जाने थे, लेकिन यहां तैनात तत्कालीन सचिव शिखा श्रीवास्तव, तत्कालीन तकनीकि अधिकारी व ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अवर अभियंता संजय कुमार और ग्राम प्रधान जैबुननिशा ने मिल कर फर्जी अभिलेख तैयार करते हुए कागज पर कार्य दिखा दिए थे।