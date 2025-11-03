यूपी के 2937 किसानों से 10 करोड़ 57 लाख की क्यों हुई वसूली? सामने आई चौंका देने वाली सच्चाई

जागरण संवाददाता, बहराइच। जिले में 2937 आयकर दाता किसान सम्मान निधि योजना का लाभ छह वर्षों से ले रहे थे। इसका राजफाश जांच में होने पर सभी किसानों से सम्मान निधि राशि की वसूली कृषि विभाग द्वारा की गई है। इससे करोड़ों रुपये किसानों से वसूल कर सरकार को वापस भेजा गया है।

प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना की शुरुआत वर्ष 2018 में हुई थी। वर्ष 2019 से किसानों के खाते में प्रति चार माह पर दो-दो हजार रुपये किसानों के खाते में आनलाइन भेजा रहा है। इनमें कुछ किसान ऐसे भी हैं जो सरकार को आयकर जमा कर रहे हैं। बावजूद किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे थे।

इसकी जांच सरकार ने करवाई तो जिले में 2937 किसान ऐसे मिले जो आयकर जमा करने के बावजूद योजना का लाभ ले रहे थे। जांच में राजफाश होने पर सभी से पैसा वापसी के लिए रिकवरी शुरू हुई। विभागीय आंकड़ों पर गौर करें तो अब तक 6,22,225 किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है।

अगर इसमें से भी कोई आयकर दाता निकला तो उसकी भी राशि वापस ली जाएगी। उप कृषि निदेशक के मुताबिक छह वर्ष से जिले के 2937 किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे थे। इन किसानों से 10 करोड़ 57 लाख 32 हजार रुपये की रिकवरी की गई है।