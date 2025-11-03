Language
    यूपी के 2937 किसानों से 10 करोड़ 57 लाख की क्यों हुई वसूली? सामने आई चौंका देने वाली सच्चाई

    By Raju Jaiswal Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 11:07 AM (IST)

    बहराइच जिले में 2937 आयकर दाता किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे थे। जांच में खुलासा होने पर कृषि विभाग ने इन किसानों से 10 करोड़ 57 लाख 32 हजार रुपये की वसूली की है। यह राशि सरकार को वापस भेज दी गई है। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना 2018 में शुरू हुई थी, जिसके तहत किसानों को आर्थिक सहायता मिलती है।

    जागरण संवाददाता, बहराइच। जिले में 2937 आयकर दाता किसान सम्मान निधि योजना का लाभ छह वर्षों से ले रहे थे। इसका राजफाश जांच में होने पर सभी किसानों से सम्मान निधि राशि की वसूली कृषि विभाग द्वारा की गई है। इससे करोड़ों रुपये किसानों से वसूल कर सरकार को वापस भेजा गया है।

    प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना की शुरुआत वर्ष 2018 में हुई थी। वर्ष 2019 से किसानों के खाते में प्रति चार माह पर दो-दो हजार रुपये किसानों के खाते में आनलाइन भेजा रहा है। इनमें कुछ किसान ऐसे भी हैं जो सरकार को आयकर जमा कर रहे हैं। बावजूद किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे थे।

    इसकी जांच सरकार ने करवाई तो जिले में 2937 किसान ऐसे मिले जो आयकर जमा करने के बावजूद योजना का लाभ ले रहे थे। जांच में राजफाश होने पर सभी से पैसा वापसी के लिए रिकवरी शुरू हुई। विभागीय आंकड़ों पर गौर करें तो अब तक 6,22,225 किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है।

    अगर इसमें से भी कोई आयकर दाता निकला तो उसकी भी राशि वापस ली जाएगी। उप कृषि निदेशक के मुताबिक छह वर्ष से जिले के 2937 किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे थे। इन किसानों से 10 करोड़ 57 लाख 32 हजार रुपये की रिकवरी की गई है।

    सरकार के निर्देश पर जांच हुई। जिले के जो आयकर दाता पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे थे। उनसे रिकवरी कर रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। करोड़ों रुपये सरकार को वापस मिल गए हैं। अगर और कोई है तो वह भी पकड़ में आ जाएगा।
    - विनय कुमार वर्मा, उप कृषि निदेशक।