Ayushman Yojana: 25 दिसंबर तक बनाए जाएंगे आयुष्मान गोल्डन कार्ड, डीएम ने भी अधिकारियों को दे दिए निर्देश

जागरण संवाददाता, बहराइच। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जिले में छूटे हुए पात्र लाभार्थियों के गोल्डन कार्ड बनाने के लिए 25 दिसंबर तक अभियान चलेगा। जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. संजय कुमार को निर्देश दिया है कि अन्य विभागों से संपर्क स्थापित कर अभियान के दौरान अधिक से अधिक लाभार्थियों के आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनाएं।

डीएम ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की। राज्य चिकित्सा महाविद्यालय के प्राचार्य, डीपीआरओ, डीपीओ, डीएसओ, बीएसए व नगर निकायों के अधिशासी अधिकारियों को निर्देशित किया कि यह योजना सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।

ऐसे परिवार जिनमें किसी एक ही सदस्य का कार्ड बना हो, या कई सदस्यों के आयुष्मान कार्ड निर्गत न हुए हों ऐसे परिवारों के शत-प्रतिशत गोल्डन कार्ड उपलब्ध कराएं। इसके अतिरिक्त 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को भी आयुष्मान कार्ड दें। सीएमओ डा. संजय कुमार ने बताया कि जिले में अब तक नौ लाख 87 हजार लोगों के गोल्डन कार्ड बनाए जा चुके हैं।