अयोध्या में ध्वजारोहण समारोह को लेकर रहेगा डायवर्जन, इन रूटों से होगा वाहनों का आवागमन

जागरण संवाददाता, बहराइच। अयोध्या में श्रीराम मंदिर पर ध्वजारोहण समारोह के अवसर पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के शामिल होने के दौरान जिले में यातायात व्यवस्था बदली रहेगी। एसपी ने डायवर्जन प्लान जारी किया है।

एसपी रामनयन सिंह ने बताया कि बहराइच-गोंडा मार्ग का प्रयोग कर गोंडा से अयोध्या की तरफ जाने वाले भारी वाहनों को बलरामपुर मार्ग पर डायवर्ट करा दिया जाएगा।

पयागपुर चौराहा से गोंडा, अयोध्या की तरफ जाने वाले भारी वाहनों को पयागपुर चौराहा से मोहनीपुर होते हुए बलरामपुर मार्ग से भेजा जाएगा।

जरवल तिराहा से कर्नलगंज की ओर जाने वाले भारी वाहनों को बहराइच शहर की तरफ भेजकर बलरामपुर मार्ग पर डायवर्ट करा दिया जाएगा।

हुजूरपुर, कर्नलगंज होकर अयोध्या की ओर जाने वाले भारी वाहनों को पयागपुर चौराहा से मोहनीपुर मार्ग पर डायवर्ट कर दिया जाएगा, जहां से वाहन बलरामपुर होकर अपने गंतव्य को प्रस्थान कर जाएंगे।

टिकोरा मोड़ से बाराबंकी व लखनऊ की ओर जाने वाले भारी वाहनों को सीतापुर मार्ग पर डायवर्ट करा दिया जाएगा।घाघराघाट से कर्नलगंज गोंडा की ओर जाने वाले भारी वाहनों को बहराइच शहर की ओर भेजकर बलरामपुर मार्ग से भेजा जाएगा।