SIR Update: बीएलओ के साथ अब इस विभाग की महिला कर्मचारी भी करेंगी एसआईआर, काम में आएगी तेजी

जागरण संवाददाता, बहराइच। विकास खंड क्षेत्र में एसआइआर कार्य में बीएलओ पर बढ़ते बोझ और काम की सुस्ती को देखते हुए प्रशासन ने निर्णायक कदम उठाते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सीधे मैदान में उतार दिया है। इससे काम में तेजी आई है और लोग इसे राहत के रूप में देख रहे हैं।

क्षेत्रवासियों ने साफ कहा कि बीएलओ की कमी और दबाव के चलते काम लटक रहा था। अब आंगनबाड़ी कर्मियों के आने से रफ्तार दिख रही है। बाल विकास परियोजना अधिकारी दीपा गुप्ता ने स्पष्ट किया कि 24 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बीएलओ के रूप में सक्रिय हैं, जबकि बाकी को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वह अपने गांव में एसआइआर फॉर्म भरवाने में किसी भी प्रकार की ढिलाई न बरतें।