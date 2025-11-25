SIR Update: बीएलओ के साथ अब इस विभाग की महिला कर्मचारी भी करेंगी एसआईआर, काम में आएगी तेजी
बहराइच में एसआईआर कार्य में तेजी लाने के लिए प्रशासन ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। बीएलओ पर काम का बोझ अधिक होने के कारण काम धीमा चल रहा था। बाल विकास परियोजना अधिकारी ने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को एसआईआर फॉर्म भरवाने में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं, और लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों को अब काम में तेजी आने की उम्मीद है।
जागरण संवाददाता, बहराइच। विकास खंड क्षेत्र में एसआइआर कार्य में बीएलओ पर बढ़ते बोझ और काम की सुस्ती को देखते हुए प्रशासन ने निर्णायक कदम उठाते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सीधे मैदान में उतार दिया है। इससे काम में तेजी आई है और लोग इसे राहत के रूप में देख रहे हैं।
क्षेत्रवासियों ने साफ कहा कि बीएलओ की कमी और दबाव के चलते काम लटक रहा था। अब आंगनबाड़ी कर्मियों के आने से रफ्तार दिख रही है। बाल विकास परियोजना अधिकारी दीपा गुप्ता ने स्पष्ट किया कि 24 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बीएलओ के रूप में सक्रिय हैं, जबकि बाकी को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वह अपने गांव में एसआइआर फॉर्म भरवाने में किसी भी प्रकार की ढिलाई न बरतें।
शिकायत मिली तो सीधे कार्रवाई होगी। किसी को छूट नहीं दी जाएगी। नई व्यवस्था और प्रशासनिक सख्ती के बाद एसआइआर कार्य में तेजी देखी जा रही है। ग्रामीणों को उम्मीद है कि अब फॉर्म भरने की प्रक्रिया में न तो देरी होगी और न ही लापरवाही बर्दाश्त की जाएगी।
