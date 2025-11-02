बहराइच में 15 दिन बाद फिर से भेड़िये का कहर: आंगन से मासूम बच्ची को उठाया, खेत में मिले मांस के टुकड़े

जागरण संवाददाता, बहराइच। कैसरगंज रेंज में 15 दिन बाद फिर से भेड़िये ने डेढ़ वर्षीय बच्ची को जबड़े में दबोच कर भाग गया। गन्ने के खेत में मांस के टुकड़े मिल है। वन विभाग व पुलिस की टीम चारों ओर घेराबंदी कर भेड़िये की तलाश में जुटी है। घटना के बाद परिवारजन में कोहराम मचा हुआ है। ग्रामीणों में काफी आक्रोश है।

आंगन से मासूम को दबोचा, खेत में मिले मांस के टुकड़े फखरपुर ग्राम पंचायत के कंदौली गोरछहनपुरवा निवासी राकेश के घर के आंगन में रविवार की सुबह पांच बजे डेढ़ वर्षीय शानवी को भेड़िया दबोच ले गया। जब मां ने बच्ची की आवाज नहीं सुनी तो वह बाहर निकली तो देखा कि गन्ने के खेत में भागने हलचल रही। पैरों के निशान देखकर भेड़िये के हमले की जानकारी ग्रामीणों को हुई। बच्ची की खोज के दौरान गन्ने के खेत में मांस के टुकड़े मिले। परिवारजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।