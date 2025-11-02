Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बहराइच में 15 दिन बाद फिर से भेड़िये का कहर: आंगन से मासूम बच्ची को उठाया, खेत में मिले मांस के टुकड़े

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 11:37 AM (IST)

    बहराइच के कैसरगंज में 15 दिन बाद फिर भेड़िये का हमला हुआ, जिसमें एक डेढ़ साल की बच्ची को आंगन से उठा ले गया। गन्ने के खेत में मांस के टुकड़े मिले हैं। वन विभाग और पुलिस की टीम भेड़िये की तलाश में जुटी है। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा है और ग्रामीणों में आक्रोश है।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, बहराइच। कैसरगंज रेंज में 15 दिन बाद फिर से भेड़िये ने डेढ़ वर्षीय बच्ची को जबड़े में दबोच कर भाग गया। गन्ने के खेत में मांस के टुकड़े मिल है। वन विभाग व पुलिस की टीम चारों ओर घेराबंदी कर भेड़िये की तलाश में जुटी है। घटना के बाद परिवारजन में कोहराम मचा हुआ है। ग्रामीणों में काफी आक्रोश है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     

    आंगन से मासूम को दबोचा, खेत में मिले मांस के टुकड़े

     

    फखरपुर ग्राम पंचायत के कंदौली गोरछहनपुरवा निवासी राकेश के घर के आंगन में रविवार की सुबह पांच बजे डेढ़ वर्षीय शानवी को भेड़िया दबोच ले गया। जब मां ने बच्ची की आवाज नहीं सुनी तो वह बाहर निकली तो देखा कि गन्ने के खेत में भागने हलचल रही। पैरों के निशान देखकर भेड़िये के हमले की जानकारी ग्रामीणों को हुई। बच्ची की खोज के दौरान गन्ने के खेत में मांस के टुकड़े मिले। परिवारजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

     

    ड्रोन कैमरे से कर रहे तलाश

     

    रेंजर ओंकार नाथ यादव ने बताया कि ड्रोन कैमरे से वन्यजीव की तलाश की जा रही है। घर से करीब 200 मीटर की दूरी पर मांस के टुकड़े मिले है। कुछ जगह खून के धब्बे भी नजर आए। वन्यजीव को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है।