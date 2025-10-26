Language
    बहराइच में पीएम आवास के 50 से अधिक लाभार्थियों पर कार्रवाई, घर न बनाने पर नोटिस जारी

    By Ritesh Srivastava Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 03:35 PM (IST)

    बहराइच में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घर बनाने हेतु धन प्राप्त करने वाले 50 से अधिक लाभार्थियों पर कार्रवाई हुई है। उन्हें घर निर्माण शुरू न करने पर नोटिस जारी किए गए हैं। अधिकारियों के अनुसार, बार-बार सूचना देने के बावजूद निर्माण शुरू नहीं हुआ, जिसके बाद प्रशासन ने यह कदम उठाया। नोटिस में चेतावनी दी गई है कि निर्माण शुरू न करने पर धन वापस लिया जा सकता है और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।

    50 से अधिक लाभार्थियों को नोटिस।

    जागरण संवाददाता, बहराइच। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के 50 से अधिक ऐसे लाभार्थी चिह्नित किए गए हैं, जिन्होंने किस्त आने के बाद भी आवास का निर्माण नहीं कराया है। इनमें किसी को पहली तो किसी ने दूसरी किस्त मिली है। मॉनीटरिंग के बाद इन सभी को नगरीय विकास अभिकरण की ओर से नोटिस जारी की गई है।

    आवास बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से चयनित पात्रों को तीन किस्तों में ढाई लाख रुपये की धनराशि दी जाती है। इनमें पहली और तीसरी किस्त 50-50 हजार रुपये की तो दूसरी किस्त डेढ़ लाख की शामिल होती है।

    हर किस्त का उपभोग करने के बाद ही जीओ टैग करने पर आगे किस्त की प्रक्रिया की जाती है। पिछले डेढ़-दो साल के अंदर 50 से अधिक ऐसे लाभार्थी चिह्नित किए गए हैं, जिन्होंने किस्त पाने के बाद आवास का निर्माण पूरा नहीं कराया। इसे लेकर डूडा ने इन सभी को नोटिस भेजा है।

    आवास का निर्माण क्यों नहीं कराया गया या फिर लाभार्थी संबंधित पते पर रह रहा है या नहीं इसकी भी जांच कराने की बात कही गई है। यह लाभार्थी जिले के सभी निकाय क्षेत्रों के हैं।

    किस्त मिलने के बाद भी आवास का निर्माण न कराने वाले 50 से अधिक लाभार्थियों को नोटिस जारी की गई है। हो सकता है कि इनमें कोई लाभार्थी मृतक हो गया हो, उसका नामिनी न हो या फिर संबंधित पते पर ही वह न रहते हुए बाहर चला गया हो। इसकी भी जांच अधिकारियों के निर्देश पर की जाएगी। -कृष्णमुनि लाल, सिटी लेवल टेक्निकल सेल, बहराइच।