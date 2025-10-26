बहराइच में पीएम आवास के 50 से अधिक लाभार्थियों पर कार्रवाई, घर न बनाने पर नोटिस जारी

जागरण संवाददाता, बहराइच। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के 50 से अधिक ऐसे लाभार्थी चिह्नित किए गए हैं, जिन्होंने किस्त आने के बाद भी आवास का निर्माण नहीं कराया है। इनमें किसी को पहली तो किसी ने दूसरी किस्त मिली है। मॉनीटरिंग के बाद इन सभी को नगरीय विकास अभिकरण की ओर से नोटिस जारी की गई है।

आवास बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से चयनित पात्रों को तीन किस्तों में ढाई लाख रुपये की धनराशि दी जाती है। इनमें पहली और तीसरी किस्त 50-50 हजार रुपये की तो दूसरी किस्त डेढ़ लाख की शामिल होती है।

हर किस्त का उपभोग करने के बाद ही जीओ टैग करने पर आगे किस्त की प्रक्रिया की जाती है। पिछले डेढ़-दो साल के अंदर 50 से अधिक ऐसे लाभार्थी चिह्नित किए गए हैं, जिन्होंने किस्त पाने के बाद आवास का निर्माण पूरा नहीं कराया। इसे लेकर डूडा ने इन सभी को नोटिस भेजा है।