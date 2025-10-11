आधार कार्ड में इन चीजों में संशोधन के लिए देने होंगे ज्यादा पैसे, केवाईसी कराना भी हुआ महंगा

ऐसे में अब लोगों को आधार में संशोधन आदि कराने पर अतिरिक्त जेब ढीली करनी पड़ेगी। प्रधान डाकघर में प्रतिदिन 80 से 100 की संख्या में आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं।

घर बैठे संशोधन सुविधा के लिए यूआईएडीएआई को मेल करना होगा। इसके लिए 700 रुपये फीस पहले निर्धारित है। आधार 10 साल पुराना है तो उसे अपडेट करा लेना चाहिए।



आधार कार्ड में संशोधन आदि के संबंध में शुल्क बढ़ोतरी का पत्र पिछले माह आ गया था। नई दर पहले से लागू हो गई हैं। प्रधान डाकघर समेत सभी शाखाओं में आधार संबंधी कार्य हो रहे हैं। -संतोष सिंह, पोस्टमास्टर, प्रधान डाकघर, बहराइच।