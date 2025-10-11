आधार कार्ड में इन चीजों में संशोधन के लिए देने होंगे ज्यादा पैसे, केवाईसी कराना भी हुआ महंगा
आधार कार्ड में नाम, पता, जन्मतिथि जैसे विवरण अपडेट कराने और बायोमेट्रिक अपडेट के लिए अब अधिक शुल्क देना होगा। UIDAI ने केवाईसी (KYC) प्रक्रिया को भी महंगा कर दिया है। अब केवाईसी के लिए भी ज्यादा पैसे लगेंगे। UIDAI के अनुसार, यह बदलाव सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किया गया है, ताकि लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में आसानी हो।
जागरण संवाददाता, बहराइच। आधार कार्ड में किसी भी प्रकार का संशोधन कराना अब महंगा हो गया है। वहीं, नया आधार बनवाने में पहले की तरह फ्री व्यवस्था रखी गई है। सात से 14 साल के बीच बच्चे का बायोमेट्रिक अपडेट कराने में 125 रुपये देने होंगे। पांच से सात और 15 से 17 साल के बीच कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
पति का नाम, जन्मतिथि अपडेट कराने में अब तक 50 रुपये देने होते थे, लेकिन अब 75 रुपये लगेंगे। केवाईसी कराने की फीस भी 50 से बढ़ाकर 75 रुपये कर दी गई है। आधार गुम होने पर डाउनलोड फीस 30 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये कर दी गई है।
ऐसे में अब लोगों को आधार में संशोधन आदि कराने पर अतिरिक्त जेब ढीली करनी पड़ेगी। प्रधान डाकघर में प्रतिदिन 80 से 100 की संख्या में आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं।
घर बैठे संशोधन सुविधा के लिए यूआईएडीएआई को मेल करना होगा। इसके लिए 700 रुपये फीस पहले निर्धारित है। आधार 10 साल पुराना है तो उसे अपडेट करा लेना चाहिए।
आधार कार्ड में संशोधन आदि के संबंध में शुल्क बढ़ोतरी का पत्र पिछले माह आ गया था। नई दर पहले से लागू हो गई हैं। प्रधान डाकघर समेत सभी शाखाओं में आधार संबंधी कार्य हो रहे हैं। -संतोष सिंह, पोस्टमास्टर, प्रधान डाकघर, बहराइच।
