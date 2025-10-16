बहराइच में आदमखोर भेड़िया ढेर, 37 दिन में छह लोगों की ले चुका था जान

जागरण संवाददाता, बहराइच। बहराइच के कैसरगंज के मझारा तौकली इलाके में बीते 37 दिनों से आतंक का पर्याय बने भेड़िया को वन विभाग के शूटर ने गोली मारकर ढेर कर दिया। ग्रामीणों ने भेड़िया मारे जाने के बाद राहत की सांस ली है। 37 दिनों में भेड़िया ने 6 लोगों की जान लेने के साथ 36 लोगों को घायल किया था। इससे पहले भी एक भेड़िया मारा गया था जबकि एक अन्य गोली लगने के बाद से लापता है।

वन विभाग के शूटर ने किया ढेर कैसरगंज मंझारा तौकली के भिरगुपुरवा गांव में बुधवार रात थर्मल ड्रोन कैमरा से भेड़िया देखा गया। जिसके बाद डीएफओ गाजीपुर अजीत प्रताप और डीएफओ बहराइच राम सिंह यादव के नेतृत्व में वन विभाग की टीम ने वहां पहुंचकर कर सर्च आपरेशन शुरू किया। रेस्क्यू के दौरान घेराबंदी कर भेड़िये को पकड़ने की कोशिश की गयी, लेकिन भेड़िया हमलावर होने लगा इसके बाद वन विभाग के शूटरों द्वारा फायर किया गया। गोली लगने से भेड़िया वही ढेर हो गया।