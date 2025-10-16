बहराइच में आदमखोर भेड़िया ढेर, 37 दिन में छह लोगों की ले चुका था जान
बहराइच के कैसरगंज में वन विभाग ने एक आदमखोर भेड़िये को मार गिराया, जिसने 37 दिनों में छह लोगों की जान ले ली थी। ड्रोन कैमरे से पहचान के बाद घेराबंदी करके भेड़िये को मारा गया। ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। मारे गए भेड़िये के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, और एक अन्य घायल भेड़िये की तलाश जारी है।
जागरण संवाददाता, बहराइच। बहराइच के कैसरगंज के मझारा तौकली इलाके में बीते 37 दिनों से आतंक का पर्याय बने भेड़िया को वन विभाग के शूटर ने गोली मारकर ढेर कर दिया। ग्रामीणों ने भेड़िया मारे जाने के बाद राहत की सांस ली है। 37 दिनों में भेड़िया ने 6 लोगों की जान लेने के साथ 36 लोगों को घायल किया था। इससे पहले भी एक भेड़िया मारा गया था जबकि एक अन्य गोली लगने के बाद से लापता है।
वन विभाग के शूटर ने किया ढेर
कैसरगंज मंझारा तौकली के भिरगुपुरवा गांव में बुधवार रात थर्मल ड्रोन कैमरा से भेड़िया देखा गया। जिसके बाद डीएफओ गाजीपुर अजीत प्रताप और डीएफओ बहराइच राम सिंह यादव के नेतृत्व में वन विभाग की टीम ने वहां पहुंचकर कर सर्च आपरेशन शुरू किया। रेस्क्यू के दौरान घेराबंदी कर भेड़िये को पकड़ने की कोशिश की गयी, लेकिन भेड़िया हमलावर होने लगा इसके बाद वन विभाग के शूटरों द्वारा फायर किया गया। गोली लगने से भेड़िया वही ढेर हो गया।
37 दिनों में जा चुकी है चार बच्चों समेत छह की जान, हमले में घायल हो चुके है 36 ग्रामीण
आदमखोर भेड़िये के मारे जाने से इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली है। भेड़िया मारने वाली टीम में रफीक शूटर, हीरा, ड्रोन एक्सपर्ट सोहम दत्ता, मोहित शामिल रहे। डीएफओ डॉ. राम सिंह यादव और वन संरक्षक देवीपाटन मंडल डॉ. सम्मारन ने बताया कि भेड़िये के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है, इसके बाद आगे की और जानकारी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि अब तक आदमखोर भेड़ियों को गोली मारी जा चुकी है। जिनमें दो का शव मिल चुका है। एक अभी और है उसके पैर में भी गोली लगी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।