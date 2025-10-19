‘मैं भी जिंदा हूं’, यूपी के इस जिले में 3.29 लाख मनरेगा श्रमिकों को देना होगा जीवित होने का प्रमाण पत्र

जागरण संवाददाता, बहराइच। सरकारी पेंशनर्स की भांति इस साल से मनरेगा मजदूरों को भी ‘मैं भी जिंदा हूं’ का प्रमाण पत्र देना होगा। मनरेगा के सक्रिय 3,23,116 मजदूरों की ई-केवाईसी कराई जाएगी। इसमें मजदूर की न केवल फोटो, बल्कि दो से तीन बार पलक झपकाने की प्रक्रिया भी अपलोड होगी। विभाग का दावा है कि शुरुआती दौर में 24 हजार से अधिक श्रमिकों की ई-केवाईसी की गई है।

मनरेगा जाबकार्ड धारक परिवारों में सक्रिय मजदूरों को नियमित रोजगार देने के साथ ही अब उनके जीवित होने का प्रमाण पत्र भी वेबसाइट पर दिए गए लिंक पर अपलोड किए जाने की व्यवस्था दी गई है। भारत सरकार की ओर से दिए गए नेशनल मोबाइल मानिटरिंग सिस्टम के माध्यम से ई-केवाईसी के लिए कहा गया है। ई-केवाईसी के लिए मोबाइल पर नेशनल मोबाइल मानिटरिंग सिस्टम के साथ ही आधार फेस प्रमाणीकरण एप को भी इंस्टाल करना होगा।

इसके माध्यम से मनरेगा मजदूरों के जीवित होने का प्रमाण पत्र अपलोड किया जाएगा। जिले में यह प्रक्रिया शुरू कराई गई है। अब तक विभाग द्वारा 24381 सक्रिय श्रमिकों का ई-केवाईसी किया गया है। ई-केवाईसी के लिए रोजगार सेवकों के साथ अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारियों को लगाया गया है।



