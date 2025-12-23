2 लाख 90 हजार उपभोक्ताओं को मिलेगा बिजली बिल राहत योजना का लाभ, छूट पाने के लिए बचे हैं सिर्फ 7 दिन
बिजली विभाग के बकाएदार उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए शुरू हुई बिजली बिल राहत योजना के पहले चरण में सिर्फ सात दिन शेष बचे है। 31 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बहराइच। बिजली विभाग के बकाएदार उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए शुरू हुई बिजली बिल राहत योजना के पहले चरण में सिर्फ सात दिन शेष बचे है। 31 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन कराने पर 100 फीसद ब्याज माफ व मूलधन में 25 फीसद की छूट मिलेगी।
जिले में दो लाख 90 हजार उपभोक्ता बिजली बिल राहत योजना के तहत लाभ उठा सकते है। अब तक 27 हजार उपभोक्ता लाभ पाने के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके है। अधीक्षण अभियंता ने बताया कि योजना का लाभ पाने के लिए उपभोक्ताओं को तीन चरण में रजिस्ट्रेशन कराने का मौका दिया गया है।
पहले चरण (01 से 31 दिसंबर) में रजिस्ट्रेशन कराने पर 100 फीसद ब्याज व मूलधन में 25फीसद छूट, दूसरे चरण (01 से 31 जनवरी) में रजिस्ट्रेशन कराने पर 100 फीसद ब्याज व 20 फीसद छूट व तीसरे चरण (01 से 28 फरवरी) में रजिस्ट्रेशन कराने पर 100 फीसद ब्याज व 15 फीसद छूट मिलेगा। इसके लिए उपभोक्ताओं को जागरुक किया जा रहा है।
योजना की जानकारी देकर लोगाें को जागरुक किया जा रहा है। लोग रजिस्ट्रेशन कराकर बिल भी जमा कर रहे है। उम्मीद है कि तय लक्ष्य में हमे उपभोक्ताओं को लाभ दिलाने में पूरी सफलता मिलेगी।- रामयश यादव, अधीक्षण अभियंता
