    यूपी में इन 2772 लोगों के खाते में नहीं जाएगी पेंशन की रकम, दूसरी किस्त पहुंचने से पहले ऐसा क्या हो गया?

    By Ritesh Srivastava Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 04:48 PM (IST)

    बहराइच में वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत, सरकार ने अपात्रों और मृतकों को पेंशन वितरण रोकने के लिए सत्यापन प्रक्रिया कड़ी कर दी है। समाज कल्याण विभाग के रेंडम सत्यापन में 2772 पेंशनार्थी मृतक पाए गए, जिन्हें लाभार्थी सूची से हटा दिया गया है। अब 1,26,949 पेंशनार्थियों को दूसरी किस्त भेजी जा रही है। अन्य पेंशन योजनाओं में सत्यापन की प्रक्रिया अलग है।

    जागरण संवाददाता, बहराइच। वृद्धावस्था पेंशन योजना में किसी भी हाल में अपात्र और मृतकों के खातों में पेंशन राशि न पहुंचे इसके लिए शासन ने वार्षिक सत्यापन के अलावा तीन अन्य चरणों में किस्त भेजने से पहले रेंडम सत्यापन कराने कराने की व्यवस्था बनाई है। जो इस वित्तीय वर्ष से शुरू हुई है। समाज कल्याण विभाग द्वारा कराए गए रेंडम सत्यापन में 2772 वृद्धावस्था पेंशनार्थी मृतक मिले हैं। जिन्हें लाभार्थी सूची से बाहर किया गया है।

    जिले में वृद्धावस्था पेंशन के 1,29,719 पेंशनार्थी समाज कल्याण विभाग में पंजीकृत हैं। जुलाई, अगस्त और सितंबर माह की दूसरी किस्त भेजी जा रही है। इससे पहले विभाग द्वारा कराए पेंशनार्थियों के कराए गए रेंडम सत्यापन में 2772 पेंशनार्थी मृत मिले हैं। जबकि तीन माह पहले कराए गए वार्षिक सत्यापन में यह जीवित थे।

    मृतक मिलने के बाद इनका डाटा लाभार्थी सूची से बाहर किया गया है। इसके बाद शेष बचे 1,26,949 पेंशनार्थियों को दूसरी किस्त की धनराशि भेजी जा रही है। तीसरे और चौथी किस्त भेजने के पहले भी इसी तरह रेंडम सत्यापन कर मिलने वाले मृतकों को सूची से बाहर किया जाएगा।

    विधवा और दिव्यांग पेंशन मेंं एक ही बार सत्यापन की व्यवस्था
    वृद्धा पेंशन में पेंशनार्थियों की अधिक संख्या के चलते वार्षिक सत्यापन के अलावा तीन किस्तों से पहले रेंडम सत्यापन कराने की व्यवस्था बनी है लेकिन महिला कल्याण विभाग में विधवा और दिव्यांग कल्याण विभाग में दिव्यांग पेंशन योजना में यह व्यवस्था लागू नहीं है। जिला प्रोबेशन अधिकारी विनोद राय ने बताया कि उनके यहां यह नई व्यवस्था नहीं है। वहीं 70724 पेंशनार्थियों को दूसरी किस्त भेज दी गई है।

    दूसरी किस्त की धनराशि भेजी जा रही है। इससे पहले कराए गए रेंडम सत्यापन में 2772 पेंशनार्थी मृतक मिले थे। जिन्हें लाभार्थी सूची से बाहर किया गया है। -श्रद्धा पांडेय, जिला समाज कल्याण अधिकारी, बहराइच।