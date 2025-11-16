यूपी के इस जिले में 14 ब्लॉकों में बनेंगे 25 मनरेगा पार्क, 2.50 करोड़ रुपये होंगे खर्च

जागरण संवाददाता, बहराइच। मनरेगा योजना अब लोगों को रोजगार की गारंटी देने ही नहीं, उनकी सेहत का ख्याल रखने का काम करेगी। शहरों की तर्ज पर जिले के सभी 14 ब्लॉकों में 25-25 गांवों में मनरेगा पार्क विकसित होंगे। एक पार्क के निर्माण पर करीब 10 लाख रुपये खर्च होंगे। इस बजट से यहां पार्कों में सुविधा और संसाधनों को विकसित किया जाएगा। मनरेगा विभाग ने 67 ग्राम पंचायतों की सूची भी तैयार की है।

मनरेगा पार्क में हरियाली के लिए पौधारोपण करने के साथ ही शौचालय, बैठने के लिए बैंच, ओपन जिम, शुद्ध पीने के पानी का इंतजाम करने के साथ ही युवाओं के लिए रनिंग ट्रैक भी बनाए जाएंगे। यहां ग्रामीण सुबह-शाम सैर कर स्वास्थ्य लाभ ले सकेंगे।

इसके अलावा गांव का सौंदर्य भी बढ़ेगा। मनरेगा पार्क युवाओं के लिए ओपन जिम के साथ पर्यावरण को संरक्षित करने वाला होगा। यहां छोटे बच्चों को मनरेगा पार्क में झूले, विभिन्न प्रजातियों के पुष्प और पौधे अपनी तरफ आकर्षित कर उनकी सेहत को बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। खेल सामग्री में टेनिस, हैंडबॉल, ऊंचीकूद आदि के लिए उपकरण ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को खेलकूद के प्रति प्रेरित करेंगे।

एक पार्क के निर्माण पर खर्च होंगे 10 लाख पार्क का निर्माण मनरेगा के साथ राज्य वित्त की धनराशि से कराया जाएगा। मनरेगा से निर्माण कार्य तो राज्य वित्त के पैसे से उपकरण आदि खरीदे जाएंगे। हर ब्लाक क्षेत्र के 25 गांवों में यह पार्क तैयार करने की योजना बनाई गई है। इस हिसाब से जिले के 14 ब्लाकों में 350 मनरेगा पार्कों की सौगात मिल सकती है। जिस पर 35 करोड़ की धनराशि खर्च होने का अनुमान है।