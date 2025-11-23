राम मंदिर ध्वजारोहण में बहराइच के 21 रामभक्त लेंगे हिस्सा, PM तीन को करेंगे सम्मानित

जागरण संवाददाता, बहराइच। बालक राम के मंदिर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जिले के के 21 लोगों को निमंत्रण भेजा गया है। इनमें शामिल तीन लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर सम्मानित करेंगे। 24 नवंबर को सभी लोग विशेष बस से अयोध्या के लिए रवाना होंगे। विहिप पदाधिकारियों के नेतृत्व में जाने वाले रामभक्तों में गजब का उत्साह दिख रहा है।

विश्व हिंदू परिषद के जिला सहमंत्री अवधेश सिंह ने बताया कि राममंदिर का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद मंगलवार को प्रधानमंत्री द्वारा राम मंदिर के शिखर पर ध्वाजरोहण करने आ रहे हैं। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जिले भर से सूची ट्रस्ट कार्यालय को भेजी गई थी। इसमें हुजुरपुर ब्लाक के 17 तो कैसरगंज ब्लाक के 7 रामभक्तों को शामिल होने का निमंत्रण श्रीराम जन्म भूमि ट्रस्ट द्वारा भेजा गया है।

इनमें शामिल हुजूरपुर ब्लाक के पूरे जैता गांव के तीन रामभक्तों अनुसूचित जाति से शिवराम तो पिछड़ी जाति से भग्गन और राम अचल को प्रधानमंत्री के हाथों सम्मानित होने का मौका मिलेगा। सभी लोग आज सोमवार को बस से अयोध्या के लिए रवाना होंगे।

प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में यह होंगे शामिल प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में जिले के जिन 20 रामभक्तों को शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा गया है। उनमें कैसरगंज ब्लाक के रामलाल, मिश्री लाल, महादेव, रोहित गुप्ता, बदलूराम, अलगू और सुंदरलाल तो हुजूरपुर ब्लाक से जोखिराम, कंधईलाल, बृजमोहन, रामअंचल, भग्गन, रमनलाल, रामकैलाश, धीरज मौर्य, बाबूलाल, शिवप्रसाद, सांबली, बदलूराम, दिनेश निषाद शामिल हैं। यह सभी विहिप के जिला सहमंत्री अवधेश सिंह के नेतृत्व में अयोध्या जाएंगे।