यमुना का जल निर्मल बनाने के लिए डाले गए मछलियों के दो लाख बच्चे...इससे होगा यह सब

जागरण संवाददाता, बागपत। मत्स्य पालक विकास अभिकरण ने पीएम मत्स्य संपदा योजना से यमुना को निर्मल बनाने के लिए दो लाख मछलियों के बच्चों को छोड़ा है। इससे न केवल जल निर्मल होगा बल्कि यमुना में जैव विविधता बढ़ने के साथ मछुआ समुदाय के लोगों की रोजगार की राह आसान होगी। मत्स्य विभाग ने रिवर रैंचिंग कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को बागपत के पक्का घाट पर यमुना में रोहू, मृगल तथा कतला के 800 से 100 एमएम लंबाई के मछलियों के बच्चों को यमुना में छोड़ा है।

मत्स्य विभाग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष कुमार वर्मा ने बताया कि देसी प्रजाति की मछलियां बढ़ने से यमुना की स्वच्छता और सुंदरता बढ़ेगी तथा जल निर्मल बनेगा। यमुना का पारिस्थितिकी संतुलन बनाने और उसे संरक्षित करने में मदद मिलेगी। मछुआ समुदाय के लोगों की रोजगार की राह आसान होगी। साथ ही यमुना से मछली पकड़ने के ठेके छोड़ने से सरकार को राजस्व मिल रहा।