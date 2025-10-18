UP News: पति की सुपारी देकर हत्या कराने वाली पत्नी 11 साल बाद गिरफ्तार, इस कारण दिया था वारदात को अंजाम

जागरण संवाददाता, बागपत। बड़ौत के चर्चित प्रापर्टी डीलर सतवीर सिंह हत्याकांड में करीब 11 साल में 25 हजार रुपये की इनामी आरोपित पत्नी अंजू को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया। इससे पहले एलम नगर पंचायत की अध्यक्ष रीना का पति अश्वनी पंवार समेत तीन आरोपित जेल जा चुके हैं। इनमें दो शूटर शामिल है

बड़ौत की पट्टी चौधरान निवासी प्रापर्टी डीलर सतवीर सिंह की 25 दिसंबर 2014 को मकान में गोलियों से भूनकर हत्या की गई थी। उनके बहनोई संजीव कुमार ने बड़ौत कोतवाली पर अज्ञात में मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद स्वजन ने सतवीर की पत्नी अंजू व दोस्तों पर हत्या कराने का शक जाहिर किया गया था।

पुलिस की विवेचना में सामने आया था कि करोड़ों रुपये की संपत्ति के लालच में अंजू ने अपने पति सतवीर की सुपारी देकर हत्या कराई है। घटना में शामिल आरोपित अश्वनी निवासी कस्बा एलम (शामली) व दो शूटरों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। आरोपित अंजू फरार चल रही थी। उस पर एसपी ने 25 हजार रुपये का इनाम घोषित कर दिया था।

एसपी सूरज कुमार राय का कहना है कि आरोपित अंजू को स्वाट टीम व बड़ौत कोतवाली पुलिस ने संयुक्त रूप से गाजियाबाद के कविनगर क्षेत्र से शुक्रवार शाम गिरफ्तार किया गया है। अंजू लंबे समय से गाजियाबाद में ही रह रही थी।