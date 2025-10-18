Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    UP News: पति की सुपारी देकर हत्या कराने वाली पत्नी 11 साल बाद गिरफ्तार, इस कारण दिया था वारदात को अंजाम

    By Jagran News Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 12:35 PM (IST)

    Baghpat News:  एक महिला को अपने पति की हत्या के आरोप में 11 साल बाद गिरफ्तार किया गया है। महिला ने सम्पत्ति के कारण यह साजिश रची थी। पुलिस जांच में महिला पर शक गहराने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया। इस मामले में शामली की एलम नगर पंचायत अध्यक्ष का पति जेल जा चुका है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    पुलिस गिरफ्त में आरोपित महिला। सौ.पुलिस 

    जागरण संवाददाता, बागपत। बड़ौत के चर्चित प्रापर्टी डीलर सतवीर सिंह हत्याकांड में करीब 11 साल में 25 हजार रुपये की इनामी आरोपित पत्नी अंजू को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया। इससे पहले एलम नगर पंचायत की अध्यक्ष रीना का पति अश्वनी पंवार समेत तीन आरोपित जेल जा चुके हैं। इनमें दो शूटर शामिल है
    बड़ौत की पट्टी चौधरान निवासी प्रापर्टी डीलर सतवीर सिंह की 25 दिसंबर 2014 को मकान में गोलियों से भूनकर हत्या की गई थी। उनके बहनोई संजीव कुमार ने बड़ौत कोतवाली पर अज्ञात में मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद स्वजन ने सतवीर की पत्नी अंजू व दोस्तों पर हत्या कराने का शक जाहिर किया गया था।
    पुलिस की विवेचना में सामने आया था कि करोड़ों रुपये की संपत्ति के लालच में अंजू ने अपने पति सतवीर की सुपारी देकर हत्या कराई है। घटना में शामिल आरोपित अश्वनी निवासी कस्बा एलम (शामली) व दो शूटरों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। आरोपित अंजू फरार चल रही थी। उस पर एसपी ने 25 हजार रुपये का इनाम घोषित कर दिया था।
    एसपी सूरज कुमार राय का कहना है कि आरोपित अंजू को स्वाट टीम व बड़ौत कोतवाली पुलिस ने संयुक्त रूप से गाजियाबाद के कविनगर क्षेत्र से शुक्रवार शाम गिरफ्तार किया गया है। अंजू लंबे समय से गाजियाबाद में ही रह रही थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सीबीसीआइडी ने अंजू को दी थी क्लीनचिट

    अश्वनी पक्ष के प्रार्थना पत्र पर सीबीसीआइडी को पुन: विवेचना के आदेश शासन ने दिया था। सीबीसीआइडी ने पुन: विवेचना कर आरोपित अश्वनी व अंजू को क्लीनचिट दे दी थी। इस कार्रवाई के विरुद्ध मृतक सतवीर की माता बोहती देवी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी पर सुनवाई कर 28 अप्रैल 2023 को सीबीसीआइडी द्वारा की गई पुन: विवेचना को खारिज कर दिया है। इसके बाद आरोपित अश्वनी ने बागपत सीजेएम कोर्ट में 15 अक्टूबर 2022 को आत्मसमर्पण किया था।