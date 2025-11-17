Language
    विशु हत्याकांड में यूपी पुलिस के सिपाही व महिला का कनेक्शन आया सामने...विशु के बड़े भाई ने पुलिस के सामने तोड़ी चुप्पी

    By Rajeev Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 03:08 PM (IST)

    विशु हत्याकांड में एक अप्रत्याशित मोड़ आया है, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस के एक सिपाही और एक महिला के बीच संबंध का पता चला है। पुलिस इस कनेक्शन की गंभीरता से जांच कर रही है, ताकि हत्याकांड की गुत्थी सुलझाई जा सके।

    विशु हत्याकांड में यूपी पुलिस के सिपाही व महिला का कनेक्शन सामने आया है। (प्रतीकात्मक फोटो)

    संवाद सूत्र, जागरण, दाहा (बागपत)। बामनौली गांव के रालोद कार्यकर्ता विशु हत्याकांड चौंकाने वाले राजफाश की ओर बढ़ना शुरू हो गया है। विशु के बड़े भाई ने पुलिस के सामने चुप्पी तोड़ते हुए दावा किया है कि यूपी पुलिस का एक सिपाही विशु के मोबाइल से एक महिला की चैट और नंबर को डिलीट कराने का दबाव बना रहा था, ऐसा न करने पर उसके भाई को जान से मारने की धमकी दे रहा था।

    विशु के बड़े भाई विनय तोमर ने पुलिस को लिखित में अवगत कराया कि इसी साल 18 सितंबर को उसके मोबाइल नंबर पर एक काल आयी थी। कालर ने उसे धमकी देते हुए कहा था कि उसके छोटे भाई विशु के मोबाइल में एक महिला निवासी शाहदरा की चैट और मोबाइल नंबर है। उसे अपने मोबाइल से चैट और मोबाइल नंबर डिलीट करने को कह देना, अन्यथा उसे जान से मार दिया जाएगा। कालर ने स्वयं को बिजरौल गांव का रहने वाला बताया था और यूपी पुलिस में बिजनौर जनपद में सर्विलांस में तैनाती बताई थी।

    विनय ने पुलिस को यह भी बताया कि जिस दिन उसका भाई विशु लापता हुआ था उसके अगले दिन उसने बागपत में विशु के साथ एक महिला और दो युवकों को भी देखा था। चारों कार में सवार थे। संभवत: उन्हीं ने उसके भाई की हत्या की है और शव को लोनी के खन्ना नगर में फेंक दिया। माना यह जा रहा है कि आरोपित महिला विशु की मित्र भी हो सकती है जिसने विशु के साथ मोबाइल पर चैटिंग की होगी। इसका पता सिपाही को चल गया होगा, जिसका सिपाही विरोध कर रहा था। थाना प्रभारी सूर्यदीप ने बताया कि विशु की गुमशुदगी पहले से ही थाने में दर्ज है। गुमशुदगी को हत्या की धाराओं में तरमीम कर दिया जाएगा। विवेचना के आधार पर जिस भी आरोपित का नाम सामने

    आएगा, उसे हत्या के मुकदमे में शामिल किया जाएगा। वह बिजनौर में सिपाही से भी पूछताछ करेंगे।

    सिपाही के नंबर की लोकेशन भी लोनी में मिली : स्वजन ने बताया कि उन्होंने सिपाही का नंबर भी पुलिस को दे दिया था। जिस समय पुलिस विशु के मोबाइल नंबर की काल डिटेल आदि निकाल रही थी तो उसके साथ-साथ आरोपित सिपाही के मोबाइल की लोकेशन भी विशु के मोबाइल के साथ-साथ मिल रही थी।