विशु हत्याकांड में यूपी पुलिस के सिपाही व महिला का कनेक्शन आया सामने...विशु के बड़े भाई ने पुलिस के सामने तोड़ी चुप्पी

संवाद सूत्र, जागरण, दाहा (बागपत)। बामनौली गांव के रालोद कार्यकर्ता विशु हत्याकांड चौंकाने वाले राजफाश की ओर बढ़ना शुरू हो गया है। विशु के बड़े भाई ने पुलिस के सामने चुप्पी तोड़ते हुए दावा किया है कि यूपी पुलिस का एक सिपाही विशु के मोबाइल से एक महिला की चैट और नंबर को डिलीट कराने का दबाव बना रहा था, ऐसा न करने पर उसके भाई को जान से मारने की धमकी दे रहा था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

विशु के बड़े भाई विनय तोमर ने पुलिस को लिखित में अवगत कराया कि इसी साल 18 सितंबर को उसके मोबाइल नंबर पर एक काल आयी थी। कालर ने उसे धमकी देते हुए कहा था कि उसके छोटे भाई विशु के मोबाइल में एक महिला निवासी शाहदरा की चैट और मोबाइल नंबर है। उसे अपने मोबाइल से चैट और मोबाइल नंबर डिलीट करने को कह देना, अन्यथा उसे जान से मार दिया जाएगा। कालर ने स्वयं को बिजरौल गांव का रहने वाला बताया था और यूपी पुलिस में बिजनौर जनपद में सर्विलांस में तैनाती बताई थी।

विनय ने पुलिस को यह भी बताया कि जिस दिन उसका भाई विशु लापता हुआ था उसके अगले दिन उसने बागपत में विशु के साथ एक महिला और दो युवकों को भी देखा था। चारों कार में सवार थे। संभवत: उन्हीं ने उसके भाई की हत्या की है और शव को लोनी के खन्ना नगर में फेंक दिया। माना यह जा रहा है कि आरोपित महिला विशु की मित्र भी हो सकती है जिसने विशु के साथ मोबाइल पर चैटिंग की होगी। इसका पता सिपाही को चल गया होगा, जिसका सिपाही विरोध कर रहा था। थाना प्रभारी सूर्यदीप ने बताया कि विशु की गुमशुदगी पहले से ही थाने में दर्ज है। गुमशुदगी को हत्या की धाराओं में तरमीम कर दिया जाएगा। विवेचना के आधार पर जिस भी आरोपित का नाम सामने