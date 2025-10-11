Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    UPPSC PCS Exam 2025: कई राज्यों में फैला UP के इस जिले के साल्वर गैंग का नेटवर्क, अब 60 नकल माफिया पुलिस के निशाने पर 

    By Jagran News Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 02:58 PM (IST)

    Baghpat News : उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा को लेकर पुलिस सतर्क है। बागपत में नकल कराने वाले 60 माफिया पुलिस के रडार पर हैं, जिनसे पांच-पांच लाख रुपये के मुचलके भरवाए गए हैं। पुलिस का उद्देश्य परीक्षा को निष्पक्ष कराना है और नकल माफिया पर कड़ी नजर रखी जा रही है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    60 नकल माफिया पुलिस के निशाने पर (प्रतीकात्मक फोटो)


    जागरण संवाददाता, बागपत। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीसीएस) की प्रारंभिक परीक्षा 12 अक्टूबर को होगी, जिसको सकुशल संपन्न कराना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। सुरक्षा की दृष्टि से जनपद को पांच जोन व 13 सेक्टर में विभाजित किया गया है। जोनल व सेक्टर अधिकारी के साथ आर्म्स गार्ड तैनात रहेंगे।
    UPPSC PCS Exam 2025 के परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की चेकिंग और सुरक्षा व्यवस्था के लिए अलग-अलग पुलिस बल तैनात रहेगा। प्रत्येक केंद्र पर एक इंस्पेक्टर, दो दारोगा और 10 हेड कांस्टेबल/कांस्टेबल तैनात किए जाएंगे। थाना प्रभारी के अलावा छह सीओ की ड्यूटी लगाई गई है। प्रत्येक सीओ दो से तीन केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे। 60 नकल माफिया पुलिस के निशाने पर हैं, जिनमें छह महिला हैं। उन्हें पांच-पांच लाख रुपये के मुचलके में पाबंद किया गया है। कुछ संदिग्ध मोबाइलों की सर्विलांस सेल जांच कर रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जिले के साल्वर गिरोह का मकड़जाल कई राज्यों में फैला है। आठ अगस्त को हुई एसएससी की परीक्षा में साल्वर गिरोह का सरगना परविंदर कुमार निवासी ग्राम लुहारी अपने साथियों के साथ अभ्यर्थियों को आनलाइन नकल कराना चाहता था। इसकी भनक लगने पर उत्तराखंड की नैनीताल पुलिस ने एक होटल में छापेमारी कर परविंदर व उसके आठ साथी गिरफ्तार किए थे। इनमें सुनील निवासी ग्राम बामनौली भी शामिल था। जनपद के अधिकांश साल्वर जमानत पर बाहर हैं।

    प्रमुख घटनाएं : 

    केस-1 :
    बड़ौत से पकड़े गए थे भर्ती के सेंधमार
    मेरठ एसटीएफ ने सात फरवरी 2024 को बड़ौत में छापेमारी कर यूपी पुलिस कंप्यूटर आपरेटर भर्ती की परीक्षा में सेंधमारी करने वाले गिरोह के 12 आरोपितों को गिरफ्तार किया था। 18 आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। गिरोह में बिहार तक के साल्वर शामिल रहे थे।

    केस-2 :
    परीक्षा से पहले आउट हुआ था यूपी टेट का पेपर
    उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपीटेट) 28 नवंबर 2021 को होनी थी। परीक्षा से पहले पेपर आउट हो गया था। एसटीएफ ने 29 नवंबर 2021 को बड़ौत से जूतों की दुकान करने वाले आरोपित राहुल चौधरी निवासी ग्राम छछरपुर को गिरफ्तार किया था। उसके दो साथी फिरोज निवासी ग्राम किरठल (बागपत) व बलराम उर्फ बबलू निवासी ग्राम शाहडब्बर (मुजफ्फरनगर) बाद में पकड़े गए थे।

    उधर, इस मामले में एसपी सूरज कुमार राय का कहना है कि परीक्षा शांतिपूर्ण व नकलविहीन कराई जाएगी। सुरक्षा के मद्देनजर जनपद को पांच जोन व 13 सेक्टर में विभाजित किया गया है। 60 नकल माफिया को पांच-पांच लाख रुपये से मुचलका पाबंद कराया गया है।