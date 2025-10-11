UP में 'I Love Muhammad' ना बोलने पर कॉलेज से लौट रहे छात्र को पीटा, चाकू दिखाकर दी ये धमकी

Language
    By Gaurav Kumar Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 06:06 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में एक छात्र को 'आई लव मुहम्मद' न बोलने पर पीटा गया और चाकू से धमकी दी गई। कॉलेज से लौटते समय कुछ अज्ञात लोगों ने उसे रोका और यह नारा लगाने को कहा। इनकार करने पर आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    संवाद सहयोगी, खेकड़ा। बड़ागांव में कालेज से लौट रहे खासपुर के नौवीं के छात्र पर मुस्लिम छात्र ने साथियों संग मिलकर आई लव मुहम्मद नहीं बोलने पर मारपीट कर घायल किया। पीड़ित ने तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। चांदीनगर थाना क्षेत्र के खासपुर गांव निवासी राजकुमार गिरी का बेटा बड़ागांव के आदर्श कालेज में कक्षा नौ का छात्र है।

    परीक्षा देखकर लौट रहा था छात्र

    छात्र ने दी तहरीर में बताया कि वह दोपहर में कालेज से परीक्षा समाप्त होने के बाद घर लौट रहा था। तभी कालेज का ही 11वीं का मुस्लिम छात्र ने चार पांच अज्ञात के साथ मिलकर उसे रोका और आई लव मुहम्मद बोलने का दबाव बनाया। इंकार करने पर आरोपित ने चाकू के बल पर आतंकित कर आई लव मुहम्मद नहीं बोलने पर जान से मारने की धमकी दी। बताया कि इससे पहले वह कुछ बोल पाता आरोपितों में किसी ने चेहरे पर पंच से वार कर लहूलुहान कर दिया।

    इसके बाद आरोपितों ने विशाल को काफी देर पीटा। आसपास के लोगों को आता देखकर आरोपित किसी से शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। किसी व्यक्ति ने डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी।

    पीड़ित ने आरोपितों के विरुद्ध गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने को तहरीर दी। कोतवाली प्रभारी प्रभाकर कैंतुरा का कहना है कि पिछले दिनों भी इन छात्रों में मारपीट हुई थी और आज भी हुई। लगाए आरोप की जांचकर कार्रवाई की जाएगी।