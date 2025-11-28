लावारिस पड़े हुए थे एक करोड़ रुपये... लेने आ गए 200 दावेदार, अब सामने है यह चुनौती

जागरण संवाददाता, बागपत। एक दशक से जनपद के बैंकों में 50 करोड़ रुपये लावारिस पड़े हैं। शेयर बाजार तथा म्युचुअल फंड में निवेश कर लोग भूल गए थे। अब बागपत में 200 लोगों ने एक करोड़ रुपये पर अपना हक जताते हुए बैंकों में आवेदन किया है, मगर चुनौती यह है कि इन्हें रुपये तब मिलेंगे जब स्वयं को असली वारिस साबित होने का सबूत पेश करेंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दस साल तक निकासी नहीं करने से बैंक खातों में पड़ी राशि अनक्लेम्ड डिपाजिट्स घोषित होने से भारतीय रिजर्व बैंक के पास चली गई थी। अब सरकार ने बैंकों में रखी बिना दावे वाली राशि व गैर दावे वाले शेयर तथा म्युचुअल फंड में किए निवेश का निस्तारण कराने को ‘आपकी पूंजी-आपका अधिकार’ अभियान शुरू किया है।

बागपत में बैंकों ने वारिसों की खोजबीन कर राशि लौटाने का अभियान शुरू कर दिया है। जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक अभय कुमार ने बताया कि विभिन्न बैंक शाखाओं में 200 लोगों ने लावारिस पड़े एक करोड़ रुपये के लिए खुद को असली वारिस होने का दावा किया है। बैंक अधिकारी उनके दावों की जांच पड़ताल कर तय करेंगे कि वे असली वारिस हैं या नहीं। वारिस साबित होने पर राशि लौटाई जाएगी। जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक ने कहा कि जल्द विकास भवन में लावारिस रुपये लौटाने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए कैंप आयोजित कराएंगे।