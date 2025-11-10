Language
    बालैनी टोल पर कैंटर से कुचले गए बाइक सवार दो भाई... साथी गंभीर घायल, चालक गिरफ्तार

    By Kapil Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 07:27 PM (IST)

    बालैनी टोल प्लाजा पर कैंटर से कुचलकर दो बाइक सवारों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। मृतक नितिन और दिनेश चचेरे भाई थे और पेंटिंग का काम करते थे। पुलिस ने आरोपी कैंटर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे इलाके में शोक की लहर है।

    Hero Image

    बागपत-मेरठ-सोनीपत हाईवे पर बालैनी टोल प्लाजा पर ट्रक के नीचे गिरते तीनों बाइक सवार युवक (लाल घेरे में)। वीडियो ग्रैब


    संवाद सूत्र, जागरण, बालैनी (बागपत)। मेरठ-बागपत-सोनीपत हाईवे स्थित बालैनी टोल प्लाजा पर कैंटर के नीचे आकर कुचलने से बाइक सवार दो ममेरे-फुफेरे भाइयों की मौत हो गई। उनका एक साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने आरोपित चालक को गिरफ्तार कर लिया। घटना का फुटेज इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मेरठ के सरूरपुर खुर्द के मूल निवासी 24 वर्षीय नितिन का परिवार पिछले 25 वर्षों से परतापुर थाना क्षेत्र के ग्राम रिठानी में रहता है। वह अपने ममेरे भाई 30 वर्षीय दिनेश व साथी 40 वर्षीय भूपेंद्र के साथ मकानों में पुताई करता था। ये तीनों शनिवार दोपहर बहालगढ़, जनपद सोनीपत (हरियाणा) के एक मकान में पेंटिंग कर बाइक से घर लौट रहे थे। हाईवे पर बालैनी टोल प्लाजा पार करते समय पीछे से आए कैंटर ने बाइक में टक्कर मार दी। वह तीनों हाईवे पर गिर गए। इसके बाद कैंटर ने नितिन व दिनेश को कुचल दिया। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। भूपेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया।

    पुलिस ने घायल भूपेंद्र को पिलाना सीएचसी में भर्ती कराया। नितिन व दिनेश के शवों को कब्जे में लिया। बाद में नितिन के भाई मोहित ने कैंटर के अज्ञात चालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया। हादसा टोल प्लाजा के सीसीटीवी कैमरे में रिकार्ड हो गया। बालैनी थाना प्रभारी शिवदत्त का कहना है कि आरोपित चालक सोमनाथ निवासी छपरा (बिहार) को गिरफ्तार कर कैंटर बरामद किया गया है।

    दूर जाकर गिरा हेलमेट
    पुलिस के मुताबिक बाइक नितिन चला रहा था। कैंटर की टक्कर लगने के बाद उसका हेलमेट दूर जाकर गिरा था।

    शोक में डूबा परिवार
    नितिन अविवाहित था। उसके दो भाई हैं। दिनेश के दो बेटे हैं। हादसे की जानकारी मिलने के बाद पीड़ित स्वजन पहले बालैनी थाना, फिर जिला अस्पताल में मर्चरी पहुंचे। परिवार शोक में डूबा है।