बालैनी टोल पर कैंटर से कुचले गए बाइक सवार दो भाई... साथी गंभीर घायल, चालक गिरफ्तार

संवाद सूत्र, जागरण, बालैनी (बागपत)। मेरठ-बागपत-सोनीपत हाईवे स्थित बालैनी टोल प्लाजा पर कैंटर के नीचे आकर कुचलने से बाइक सवार दो ममेरे-फुफेरे भाइयों की मौत हो गई। उनका एक साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने आरोपित चालक को गिरफ्तार कर लिया। घटना का फुटेज इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है।

मेरठ के सरूरपुर खुर्द के मूल निवासी 24 वर्षीय नितिन का परिवार पिछले 25 वर्षों से परतापुर थाना क्षेत्र के ग्राम रिठानी में रहता है। वह अपने ममेरे भाई 30 वर्षीय दिनेश व साथी 40 वर्षीय भूपेंद्र के साथ मकानों में पुताई करता था। ये तीनों शनिवार दोपहर बहालगढ़, जनपद सोनीपत (हरियाणा) के एक मकान में पेंटिंग कर बाइक से घर लौट रहे थे। हाईवे पर बालैनी टोल प्लाजा पार करते समय पीछे से आए कैंटर ने बाइक में टक्कर मार दी। वह तीनों हाईवे पर गिर गए। इसके बाद कैंटर ने नितिन व दिनेश को कुचल दिया। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। भूपेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया।

पुलिस ने घायल भूपेंद्र को पिलाना सीएचसी में भर्ती कराया। नितिन व दिनेश के शवों को कब्जे में लिया। बाद में नितिन के भाई मोहित ने कैंटर के अज्ञात चालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया। हादसा टोल प्लाजा के सीसीटीवी कैमरे में रिकार्ड हो गया। बालैनी थाना प्रभारी शिवदत्त का कहना है कि आरोपित चालक सोमनाथ निवासी छपरा (बिहार) को गिरफ्तार कर कैंटर बरामद किया गया है।