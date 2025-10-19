किरठल में करवा फूटने को लेकर गहराया विवाद... युवक को चाकू घोंपकर मौत के घाट उतारा

संवाद सूत्र, जागरण, संवाददाता, बड़ौत (बागपत)। किरठल गांव में गली में रखा करवा फूट जाने का विवाद इतना बढ़ा कि एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के पिता-पुत्र पर जानलेवा हमला बोल दिया। आरोपितों ने सीने में चाकू घोंपकर युवक को मौत के घाट उतार दिया, जबकि उसके पिता को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया है। घटना के बाद तनाव को देखते हुए मौके पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस ने तीन आरोपितों को पकड़कर पूछताछ शुरू कर दी है। किरठल गांव में शनिवार की शाम अमित वाल्मीकि का 15 साल का बेटा अर्जुन व 18 वर्षीय अनिकेत साइकिल पर मैली लेने के लिए गांव में ही कोल्हू में जा रहे थे। इसी दौरान गांव में एक गली में कृष्ण के बेटे सुनील, राजीव और विकास अपने घर के बाहर गली में बैठे हुए थे। उनके पास ही एक करवा रखा हुआ था। अर्जुन व अनिकेत जब साइकिल से निकलने लगे तो साइकिल पर लटके मैली के खाली छोटे ड्रम से करवा फूट गया।

सुनील, राजीव और विकास ने अर्जुन व अनिकेत के साथ गाली-गलौज करते हुए हाथापाई कर दी। उसके बाद तो अर्जुन व निकेत कोल्हू में चले गए और मैली लेकर घर आ गया। अमित ने बताया कि रविवार की सुबह लगभग नौ बजे वह अपने बेटे निकेत को साथ लेकर कृष्ण के घर झगड़े का उलाहना लेकर गया और बातचीत करने लगा तो आरोपितों ने गाली-गलौज करते हुए उन पर लाठी-डंडों व चाकू से हमला बोल दिया। आरोपितों ने अनिकेत के सीने में चाकू मार दिया जबकि अमित को लाठी-डंडों से मारपीट कर घायल कर दिया। इस घटना के बाद चिंताजनक हालत में निकेत को सीएचसी में ले जाया गया।

चिकित्सकों ने अनिकेत को मृत घोषित कर दिया जबकि अमित को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह ने बताया कि तीन आरोपितों को पूछताछ के लिए पकड़ लिया गया है जबकि अनिकेत के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। उधर, घटना के बाद दीपावली पर छाई खुशियां मातम में बदल गई। तनाव को देखते हुए मौके पर पुलिस बल की तैनाती की गई है।