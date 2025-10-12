Language
    यूपी के इस जिले में डागी के घर से जाते ही बच्चा हुआ बहुत परेशान, उसने निगल लिया जहर और...

    By Jagran News Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 07:10 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के एक गांव में, एक बच्चे ने अपने परिवार के पालतू कुत्ते को किसी और को दिए जाने के बाद जहर खा लिया। खेकड़ा के निरोजपुर एम्मा गांव में, किसान परिवार का बेटा कुत्ते से बहुत प्यार करता था। कुत्ते के जाने से वह इतना दुखी हुआ कि उसने जहरीला पदार्थ खा लिया, लेकिन समय पर अस्पताल पहुंचने से उसकी जान बच गई।

    Hero Image

    डागी के घर से जाते ही बच्चा हुआ बहुत परेशान, उसने निगल लिया जहर। (प्रतीकात्मक फोटो)


    जागरण संवाददाता, बागपत। कुत्तों के लेकर भले ही दुनिया जहान में विरोध के स्वर मुखर होते रहते हों, लेकिन डाग लवर यानि कुत्तों से लगाव रखने वाले भी कम नहीं हैं। कुत्तों से स्नेह रखने वाले उन्हें अपने परिवार के सदस्यों की तरह रखते हैं। ऐसा ही एक मामला खेकड़ा के गांव निरोजपुर एम्मा में सामने आया। ग्रामीण ने अपना पालतू कुत्ता किसी परिचित को दे दिया तो परिवार का बालक विछोह सह न सका और उसने जहरीला पदार्थ खा लिया। गनीमत रही कि समय रहते उसे बचा लिया गया।
    खेकड़ा थाना क्षेत्र के गांव निरोजपुर एम्मा निवासी किसान परिवार ने एक कुत्ता पाल रखा था, जिससे उनका इकलौता बेटा एवं कक्षा आठ का छात्र बहुत लगाव करता था। किसान ने कुत्ता गांव के ही एक व्यक्ति को दे दिया। इससे उनका बेटा बहुत आहत हुआ। वह कुत्ते से विछोह सह न सका और शनिवार देर शाम जहरीला पदार्थ निगल लिया। हालत बिगड़ने पर स्वजन को जैसे ही पता चला कि छात्र ने जहर खाया है, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वे छात्र को लेकर आनन-फानन में जिला अस्पताल पहुंचे, जहां इमरजेंसी मेडिकल आफिसर डा. अमित कटकवाल ने उसका उपचार किया। हालत में सुधार होने पर छात्र को छुट्टी दी गई। इसके बाद ही स्वजन ने राहत की सांस ली।

