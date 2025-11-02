अर्थी पर शव को रखने ही वाले थे कि कुछ ऐसा हुआ कि श्मशान नहीं...अस्पताल ले गए स्वजन, यह था मामला
एक महिला की मृत्यु के बाद परिवार को संदेह हुआ कि वह अभी भी जीवित है, जिसके चलते उन्होंने शव को अर्थी पर नहीं रखा और एम्बुलेंस बुलाई। परिवार को शरीर में कुछ हरकत महसूस हुई थी। डॉक्टरों ने मृत्यु की पुष्टि की, लेकिन परिवार ने शव परीक्षण की मांग की है। मामले की जांच जारी है।
जागरण संवाददाता, बड़ौत (बागपत)। बीमारी के कारण शनिवार की रात एक महिला की मौत हो गई। रविवार को स्वजन उसके शव को श्मशान घाट ले जाने की तैयारी कर रहे थे। अर्थी बन चुकी थी। महिला के शव को जैसे ही अर्थी पर रखने लगे तो उन्हें उसके जिंदा होने का शक हुआ, जिसके बाद स्वजन ने एंबुलेंस बुलाई और महिला को सीएचसी ले गए। चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना के बाद पुलिस ने भी इस मामले में जांच पड़ताल करने के बाद शव को स्वजन के सिपुर्द कर दिया।
हाईवे स्थित कांशीराम कालोनी के रहने वाले अर्जुन की 53 वर्षीय पत्नी लक्ष्मी कई महीने से बीमारी से जुझ रही थी। शनिवार की रात लगभग नौ बजे लक्ष्मी की मौत हो गई। जानकारी के बाद उसके रिश्तेदार भी रविवार की सुबह कांशीराम कालोनी पहुंच गए। दोपहर लगभग 12 बजे स्वजन शव को अर्थी पर रखने लगे तो उन्हें लक्ष्मी के जिंदा होने का शक हुआ। स्वजन बोले कि वह सांस ले रही है, जिसके बाद उन्होंने एंबुलेंस बुलाई और उसे सीएचसी में ले गए।
चिकित्सक डा. रविंद्र त्यागी त्यागी ने महिला को देखने के बाद मृत घोषित कर दिया। डा. रविंद्र त्यागी ने बताया कि स्वजन जब महिला को लेकर आए थे तब वह मृत अवस्था में थी। उन्हें लगा होगा कि वह जिंदा थी, लेकिन यह उनका भ्रम था। सीएचसी से इसकी सूचना पुलिस को दी गई। कोतवाली प्रभारी मनोज कुमार चाहल ने बताया कि पुलिस ने सीएचसी में पूरे प्रकरण की जांच की, जिसमें पाया कि महिला की मौत बीमारी से हुई थी इसलिए लक्ष्मी के शव को उसके पति अर्जुन, भतीजे प्रदीप आदि के सिपुर्द कर दिया।
भतीजे प्रदीप ने बताया कि रात के समय उसकी चाची की मौत हो गई थी। श्मशान घाट ले जाने से पहले उसके जिंदा होने का शक हुआ था इसलिए सीएचसी में लेकर आए थे, लेकिन चिकित्सक के मृत बताने के बाद उसके शव को घर ले गए और श्मशान घाट में अंतिम संस्कार कर दिया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।