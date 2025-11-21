तेज रफ्तार बाइक के स्पीड मीटर पर अचानक लहराया सांप, कारोबारी के होश फाख्ता और फिर...
बागपत में मोबाइल शोरूम मालिक रवि वर्धन ढाका बाल-बाल बचे जब उन्हें अपनी चलती बाइक के स्पीडोमीटर पर एक सांप दिखा। सतर्कता दिखाते हुए उन्होंने तुरंत ब्रेक लगाई और सांप नीचे उतर गया। एक हफ्ते पहले इसी तरह की घटना में एक किसान को चलती बाइक पर सांप ने डस लिया था। वन विभाग के अनुसार, यह रेट स्नेक था, जो ज्यादा जहरीला नहीं होता।
जागरण संवाददाता, बागपत। सर्दी के मौसम में भी सांप की एक के बाद एक घटना सामने आ रही हैं। हाईवे पर दौड़ती बाइक पर मोबाइल शोरूम स्वामी को स्पीड मीटर पर सांप दिखाई दिया। सतर्कता बरतते हुए बाइक रोककर सांप को उतरा गया। इसके बाद ही राहत की सांस ली। इसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है।
बागपत में पास चीनी मिल क्षेत्र निवासी रवि वर्धन ढाका का कहना है कि उनका मोबाइल का शोरूम शहर के राष्ट्र वंदना चौक के पास है। बुधवार रात करीब साढ़े आठ बजे शोरूम बंद कर बाइक से अपने घर जा रहे थे। थोड़ी दूर चलाने पर बाइक के स्पीड मीटर पर करीब दो फुट लंबा सांप दिखाई दिया। उनके द्वारा तुरंत बाइक के ब्रेक लगाए गए। इसके बाद सांप हैंडल से होते हुए बाइक से उतर गया और हाईवे पर रेंगता हुआ चला गया। उनकी बाइक दिनभर हाईवे व रात को घर पर खड़ी रहती है।
बाइक पर सांप कैसे चढ़ा, इसकी जानकारी नहीं है। वे सांप के डसने से बाल-बाल बचे। सांप उनके हाथ पर काट सकता था।
बता दें कि एक सप्ताह पूर्व रंछाड़ गांव के युवा किसान को दोघट के पास चलती बाइक पर सांप के डस लिया था। सरकारी अस्पताल के चिकित्सकों ने उन्हें एंटी स्नेक वेनम के आठ इंजेक्शन लगाकर मेरठ मेडिकल कालेज के लिए रेफर किया था। उपचार के बाद उनकी जान बची थी। उधर वन क्षेत्राधिकारी श्रवण कुमार का कहना है कि बाइक पर दिखाई दिया रेट स्नेक है। यह ज्यादा जहरीला नहीं होता है। इस क्षेत्र में अक्सर पाया जाता है।
