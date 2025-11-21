तेज रफ्तार बाइक के स्पीड मीटर पर अचानक लहराया सांप, कारोबारी के होश फाख्ता और फिर...

जागरण संवाददाता, बागपत। सर्दी के मौसम में भी सांप की एक के बाद एक घटना सामने आ रही हैं। हाईवे पर दौड़ती बाइक पर मोबाइल शोरूम स्वामी को स्पीड मीटर पर सांप दिखाई दिया। सतर्कता बरतते हुए बाइक रोककर सांप को उतरा गया। इसके बाद ही राहत की सांस ली। इसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है।

बागपत में पास चीनी मिल क्षेत्र निवासी रवि वर्धन ढाका का कहना है कि उनका मोबाइल का शोरूम शहर के राष्ट्र वंदना चौक के पास है। बुधवार रात करीब साढ़े आठ बजे शोरूम बंद कर बाइक से अपने घर जा रहे थे। थोड़ी दूर चलाने पर बाइक के स्पीड मीटर पर करीब दो फुट लंबा सांप दिखाई दिया। उनके द्वारा तुरंत बाइक के ब्रेक लगाए गए। इसके बाद सांप हैंडल से होते हुए बाइक से उतर गया और हाईवे पर रेंगता हुआ चला गया। उनकी बाइक दिनभर हाईवे व रात को घर पर खड़ी रहती है।