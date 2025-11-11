सांप ने डसा... और युवक की आवाज चली गई

जागरण संवाददाता, बागपत। सांप के डसने से एक युवक की आवाज चली गई। स्वजन ने झाड़-फूंक कराने में महत्वपूर्ण समय गवां दिया। जिला अस्पताल में युवक को एंटी स्नेक वेनम के नौ इंजेक्शन लगाने के बाद मेडिकल कालेज मेरठ के लिए रेफर किया।

ग्राम नंगला निवासी भोपाल का बेटा रोहित रविवार को घर में हैंडपंप पर बाल्टी में पानी भर रहा था। इसी दौरान उसकी हाथ की उंगली में सांप ने डस लिया था। इस दौरान सांप पाइप में घुस गया था, जिसे निकालते समय दोबारा भी सांप ने उसे काट लिया था। स्वजन रोहित को शबगा गांव में झाड़ फूंक करने वाले व्यक्ति के पास लेकर गए। उसकी हालत में सुधार होने के बजाए और बिगड़ गई। उसकी आवाज चली गई। इसके बाद पीड़ित स्वजन के होश उड़ गए।