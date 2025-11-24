जयन्त बोले- 'रोजगार के अवसर पैदा होंगे', बागपत में क्या नया बन गया है? 

जागरण संवाददाता, बड़ौत (बागपत)। चौधरी केहर सिंह दिव्य पब्लिक स्कूल में स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन करने के बाद केंद्रीय राज्यमंत्री जयन्त चौधरी ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि बड़ौत में बने स्किल इंडिया सेंटर से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस दौरान उन्होंने कहा कि बड़ौत में एक आधुनिक सेंटर का निर्माण किया गया है, जिसमें फ्यूचर स्किल से जुड़े कई ट्रेड कंप्यूटर, मोबाइल एप डवलपमेंट आदि की शिक्षा बच्चों को मिलेगी। पहला बैच यहां से निकल गया है जिसमें कई युवाअों को रोजगार मिल गया है। कौशल विकास का प्रशिक्षण स्कूलों में भी हो रहा है।

यूजीसी ने देश इमेडिड एपेंटेसिव की गाइड लाइन जारी की है जिसमें देश के टाप के विश्व विद्यालय उसमें भाग ले रहे हैं। इसके 50 प्रतिशत क्लास रूम ट्रेनिंग होंगी और इतनी ही वोकेशनल, स्किल लैब एपेंटेसिव के कार्यक्रम होंगे। इसका बहुत बड़ा दायरा है।