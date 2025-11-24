Language
    जयन्त बोले- 'रोजगार के अवसर पैदा होंगे', बागपत में क्या नया बन गया है? 

    By Rajeev Kumar Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 08:13 PM (IST)

    केंद्रीय राज्यमंत्री जयन्त चौधरी ने बड़ौत में स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि यह सेंटर युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगा। सेंटर में कंप्यूटर और मोबाइल एप डेवलपमेंट जैसे फ्यूचर स्किल ट्रेडों की शिक्षा दी जाएगी। यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार कौशल विकास प्रशिक्षण स्कूलों में भी होगा। सरकार आईटीआई के सुधार के लिए 60 हजार करोड़ रुपये का निवेश करेगी।

    जागरण संवाददाता, बड़ौत (बागपत)। चौधरी केहर सिंह दिव्य पब्लिक स्कूल में स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन करने के बाद केंद्रीय राज्यमंत्री जयन्त चौधरी ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि बड़ौत में बने स्किल इंडिया सेंटर से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

    इस दौरान उन्होंने कहा कि बड़ौत में एक आधुनिक सेंटर का निर्माण किया गया है, जिसमें फ्यूचर स्किल से जुड़े कई ट्रेड कंप्यूटर, मोबाइल एप डवलपमेंट आदि की शिक्षा बच्चों को मिलेगी। पहला बैच यहां से निकल गया है जिसमें कई युवाअों को रोजगार मिल गया है। कौशल विकास का प्रशिक्षण स्कूलों में भी हो रहा है।

    यूजीसी ने देश इमेडिड एपेंटेसिव की गाइड लाइन जारी की है जिसमें देश के टाप के विश्व विद्यालय उसमें भाग ले रहे हैं। इसके 50 प्रतिशत क्लास रूम ट्रेनिंग होंगी और इतनी ही वोकेशनल, स्किल लैब एपेंटेसिव के कार्यक्रम होंगे। इसका बहुत बड़ा दायरा है।

    इसमें हमें विश्वास करना चाहिए कि जिस तरह इडेंस्ट्री को साथ लाने का प्रयास हो रहा है। व्यापक सुधार लाया जा रहा है। कमियों को दूर करने के लिए तेजी से काम चल रहा है जल्द ही उसका प्रभाव जमीन पर देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि पांच साल की परियोजना में पहली बार 60 हजार करोड़ रुपये पीएम सेतु के अंतर्गत आइटीआइ के सुधार में लगाए जाएंगे।