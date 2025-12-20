यूपी में 49 करोड़ की लागत से बनाई जाएंगी छह सड़के, दो दर्जन गांवों के लोगों को मिलेगा फायदा

जागरण संवाददाता, बागपत। लोक निर्माण विभाग ने त्वरित आर्थिक विकास योजना से छह सड़कों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए 49.30 करोड़ रुपये का प्रस्ताव शासन को भेजा। इनके बनने से 25 गांवों के हजारों ग्रामीणों की राह आसान होगी। इन सड़कों की कुल लंबाई 35.300 मीटर है। इन सड़कों के चौड़ी होने से लोगों को आवागमन में सुविधा होगी।

बिनौली से पुरा महादेव मार्ग, बागपत-मेरठ नेशनल हाईवे से लवकुश आश्रम होते हुए मुकारी गांव तक का मार्गों को 3.75 मीटर से बढ़ाकर 5.50 मीटर चौड़ा, दोघट से शिव गौरखनाथ मंदिर भगवानपुर नांगल मार्ग 3.30 मीटर से बढ़ाकर 3.75 मीटर चौड़ाई में निर्माण कराने का प्रस्ताव शासन को भेजा।