    यूपी में 49 करोड़ की लागत से बनाई जाएंगी छह सड़के, दो दर्जन गांवों के लोगों को मिलेगा फायदा

    By Zaheer Hasan Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 08:53 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, बागपत। लोक निर्माण विभाग ने त्वरित आर्थिक विकास योजना से छह सड़कों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए 49.30 करोड़ रुपये का प्रस्ताव शासन को भेजा। इनके बनने से 25 गांवों के हजारों ग्रामीणों की राह आसान होगी। इन सड़कों की कुल लंबाई 35.300 मीटर है। इन सड़कों के चौड़ी होने से लोगों को आवागमन में सुविधा होगी।

    बिनौली से पुरा महादेव मार्ग, बागपत-मेरठ नेशनल हाईवे से लवकुश आश्रम होते हुए मुकारी गांव तक का मार्गों को 3.75 मीटर से बढ़ाकर 5.50 मीटर चौड़ा, दोघट से शिव गौरखनाथ मंदिर भगवानपुर नांगल मार्ग 3.30 मीटर से बढ़ाकर 3.75 मीटर चौड़ाई में निर्माण कराने का प्रस्ताव शासन को भेजा।

    निरपुड़ा से चित्तमखेड़ी मार्ग, कंडेरा बाइपास से अशरफाबाद थल वाया खड़खड़ी मार्ग तथा चौधरी चरण सिंह पुस्तकालय छपरौली से काकौर-बाछौड़ नंगला संपर्क मार्ग के निर्माण कराने के लिए प्रस्ताव भेजा है। इन सड़कों का निर्माण होने से दो दर्जन से ज्यादा गांवों के हजारों लोगों को आवागमन में सुविधा होगी। लोक निर्माण विभाग के एक्सईएन अतुल कुमार ने कहा कि शासन से जल्द इन सड़कों का निर्माण मंजूर होने की उम्मीद है।