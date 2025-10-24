Language
    अभिनेता श्रेयस तलपड़े, आलोकनाथ व अन्य आरोपितों पर कस सकता है शिकंजा, EOW कर सकती है ठगी के मामले में जांच

    By Ashu Singh Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 04:19 PM (IST)

    Baghpat News : बागपत में अभिनेता श्रेयस तलपड़े और आलोकनाथ समेत 22 लोगों पर पांच करोड़ की ठगी का आरोप है। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस आरोपितों को नोटिस जारी करेगी और मामले की जांच ईओडब्ल्यू को सौंपी जा सकती है। निवेशकों ने आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

    अभिनेता श्रेयस तलपड़े व आलोकनाथ का फाइल फोटो। सौ. सोशल मीडिया 

    जागरण संवाददाता,बागपत। निवेश का झांसा देकर पांच करोड़ रुपये की ठगी करने के मामले में अभिनेता श्रेयस तलपड़े व आलोकनाथ समेत 22 आरोपितों पर पुलिस शिकंजा कस सकती है। पुलिस आरोपितों को नोटिस जारी करेगी। फिलहाल विवेचना बागपत कोतवाली पुलिस कर रही है, लेकिन यह ईओडब्ल्यू को भी ट्रांसफर हो सकती है।
    द लोनी अर्बन मल्टीस्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोआपरेटिव सोसाइटी में जनपद के सैकड़ों लोगों ने आरडी, एफडी, सुकन्या योजना, आयुष्मान, प्लान, सेविंग अकाउंट्स, एटीएमएम जैसी पालिसी में करीब पांच करोड़ रुपये का निवेश किया। किसी ने अपने सगे संबंधी तो किसी ने रिश्तेदार से रकम निवेश कराई। 27 नवंबर 2024 को कंपनी ने लेनदेन का साफ्टवेयर बंद कर दिया था।
    निवेशक हरियाणा के पानीपत के समालखा स्थित ब्रांच पर पहुंचे, जहां पर उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। बाद में पता चला कि उनके साथ ठगी हुई है। परेशान होकर ग्राम मीतली निवासी बबली व अन्य निवेशकों ने कोतवाली में 22 आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।
    इनमें प्रचार-प्रसार हेड आफिस अभिनेता श्रेयस तलपड़े व अभिनेता आलोकनाथ निवासी मुंबई, एमडी हेड आफिस समीर अग्रवाल निवासी मुंबई, पीए हेड आफिस पंकज अग्रवाल निवासी इंदौर (मध्य प्रदेश), हाल निवासी दुबई, ट्रेनर हेड आफिस संजय मुदगिल निवासी भजला बड्डा (हिमाचल प्रदेश) शामिल हैं।
    पीड़ितों की मांग है कि आरोपितों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। उधर एएसपी प्रवीण सिंह चौहान का कहना है कि पांच करोड़ या उससे अधिक की ठगी के मामले की विवेचना ईओडब्ल्यू करती है। इस मामले में फिलहाल बागपत पुलिस विवेचना कर रही है। विवेचना के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

    यह है मामला 

    द लोनी अर्बन मल्टीस्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोआपरेटिव सोसायटी में निवेश का झांसा देकर जनपद के सैकड़ों लोगों से पांच करोड़ रुपये की ठगी की गई। यह सोसायटी एक वित्तीय संस्था है जिस पर धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं। इसमें निवेशकों से करोड़ों रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। यह गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में पंजीकृत है। यह दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड में भी बिना अनुमति के काम कर रही थी। निवेशकों ने सोसायटी के पदाधिकारी बालीवुड अभिनेता श्रेयस तलपड़े और आलोकनाथ समेत 22 आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। 