ग्राहकों को अपनी दुकान पर बुलाने को लेकर भिड़ गए दो व्यापारी, खूब हुआ संघर्ष...एक की हो गई मौत

जागरण संवाददाता, बड़ौत (बागपत)। ग्राहक बुलाने को लेकर शहर के बावली रोड पर मंगलवार को कपड़े की दो दुकानों के मालिक और उनके स्वजन के बीच खूनी संघर्ष हो गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच सड़क पर जमकर लाठी-डंडे चले। संघर्ष में एक दुकान मालिक के बड़े भाई की मौत हो गई। दोनों पक्षों के पांच लोग घायल हुए हैं। उनका सीएचसी में उपचार चल रहा है। पुलिस ने पूछताछ के लिए कई लोगों को हिरासत में ले रखा है।

बड़ौत में बावली रोड पर उस्मान की सना साड़ी सूट सेंटर और उसके सामने रिजवान की सिंगार साड़ी सूट सेंटर के नाम से दुकान है। शाम लगभग सात बजे ग्राहक बुलाने को लेकर उस्मान और रिजवान के बीच झगड़ा हो गया। रिजवान ने दुकान पर मौजूद अपने भाई नवाब, मानू और इमरान के साथ मिलकर उस्मान को उसकी दुकान पर पीटना शुरू कर दिया। इसकी जानकारी उस्मान ने अपने बड़े भाई हारुन, भतीजे ओवेश व बेटे माज को दी। थोड़ी देर में हारुन, ओवेश और माज मौके पर पहुंचे तो वहां लाठी-डंडे चल रहे थे।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दोनों ओर से काफी देर तक लाठी-डंडे चले। इस दौरान अफरातफरी मची रही। संघर्ष में एक पक्ष से उस्मान, उसके 55 वर्षीय बड़े भाई हारुन, भतीजा ओवेश और बेटा माज, दूसरे पक्ष से रिजवान का भाई मानु समेत दो लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया। चिकित्सकों ने हारुन को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने रिजवान पक्ष के कई लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है।

घटना के बाद तनाव को देखते हुए पुलिस बल मौके पर तैनात कर दिया गया है। कोतवाली प्रभारी मनोज कुमार चाहल ने बताया कि ग्राहकों को बुलाने को लेकर दोनों के बीच झगड़ा शुरू हुआ था। इसमें उनके स्वजन भी शामिल हो गए। उस्मान के भाई हारुन की मौत हो गई। हारुन के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिजवान पक्ष के कई लोगों से पूछताछ की जा रही है। एएसपी प्रवीण कुमार ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और झगड़े की जानकारी ली। एएसपी ने बताया कि मृतक हारून के बेटे ओवैस ने आरोपित नवाब, इरफान, फरमान, अमन, राहुल, सुफियान और फैज के खिलाफ तहरीर दी है। घटना का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है।