    दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पर बड़ौत व बागपत के बीच तीन दिन के लिए रूट डायवर्जन प्लान जारी, इन वाहनों की रहेगी नो एंट्री

    By Jagran News Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 05:13 PM (IST)

    Baghpat News : दीपावली के मद्देनजर बागपत पुलिस ने रूट डायवर्जन प्लान जारी किया है। 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पर बड़ौत और बागपत के बीच भारी वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। यह फैसला गुफा वाले बाबा के मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए लिया गया है, ताकि उन्हें पूजा-अर्चना में कोई असुविधा न हो। 

    दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पर बड़ौत व बागपत के बीच तीन दिन के लिए रूट डायवर्जन प्लान जारी

    जागरण संवाददाता, बागपत। दीपावली के मद्देनजर पुलिस ने रूट डायवर्जन प्लान जारी किया है। यह 18 अक्टूबर की रात 12 बजे से कार्यक्रम समाप्ति संभावित 21 अक्टूबर की रात 12 बजे तक लागू रहेगा। दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पर बड़ौत और बागपत के मध्य भारी वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। कुछ हिस्से में हल्के वाहन भी नहीं चलेंगे। दीपावली पर्व पर गुफा वाले बाबा के मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर पूजा-अर्चना करते हैं। उन्हें कोई दिक्कत न हो, इसलिए रूट डायवर्जन किया जाएगा।
    यातायात सीओ विजय चौधरी ने बताया कि शामली-मुजफ्फरनगर की ओर से आने वाले भारी वाहन, जिनका गंतव्य दिल्ली, मेरठ गाजियाबाद है, उन्हें बड़ौत में अमीनगर सराय मोड़ से डायवर्ट पिलाना भट्ठा, ढिकौली, चिरौड़ी मोड़, बंथला की ओर को रवाना किया जाएगा। हल्के वाहनों को लधवाड़ी मोड़ से नौरोजपुर गुर्जर के रास्ते दिल्ली सहारनपुर हाईवे बागपत से गंतव्य को भेजा जाएगा।
    इसी तरह दिल्ली व गाजियाबाद की तरफ की ओर से बड़ौत, शामली, मुजफ्फरनगर को जाने वाले भारी वाहनों का आगमन बागपत में मेरठ बागपत से चमरावल रोड होते हुए पिलाना भट्ठा, अमीनगर सराय होते हुए बड़ौत होगा।
    हल्के वाहनों को नैथला मोड़ से फैजपुर-निनाना के रास्ते बड़ौत भेजा जाएगा। हरियाणा की तरफ से आने वाले भारी वाहनों को गौरीपुर से बागपत के राष्ट्र वंदना चौक डायवर्ट करते उनके गंतव्य को भेजा जाएगा। हल्के वाहनों को नैथला मोड़ से फैजपुर-निनाना तथा कोताना के रास्ते बड़ौत की तरफ डायवर्ट किया जाएगा। रूट डायवर्जन व्यवस्था में संशोधन भी किया जा सकता है।

    रजिस्ट्रेशन शून्य, छह बीडीओ को नोटिस जारी

    जागरण संवाददाता, बागपत। सीडीओ नीरज कुमार श्रीवास्तव ने अब सभी छह बीडीओ को जारी नोटिस में कहा कि 14 अक्टूबर को 244 ग्राम पंचायतों में फैमिली आइडी रजिस्ट्रेशन के लिए कैंप लगाए गए थे। इनमें 96 ग्राम पंचायतों में फैमिली आइडी रजिस्ट्रेशन शून्य रहा।
    सीडीओ ने बीडीओ को स्पष्ट करने का निर्देश दिया कि किन कारणों से फैमिली आइडी रजिस्ट्रेशन नहीं हुए। तीन दिन में स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया। डीपीआरओ व डीडीओ को संबंधित पंचायत सचिवों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया। बताते चलें कि नए फैमिली आइडी रजिस्ट्रेशन नहीं होने से जिले की रैंक गिरने का खतरा रहता है, लेकिन अधिकारी एवं कर्मचारी यह बात शायद समझने को तैयार ही नहीं हैं।