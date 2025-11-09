... तो इस वजह से सिस्टम से हार गया रिटायर्ड फौजी, परिवार के 11 सदस्यों की मांगी इच्छा मृत्यु

जागरण संवाददाता, बागपत। किरठल गांव का सेवानिवृत्त फौजी सिस्टम से इस कदर हार मान गया कि उसने सीएम को पत्र लिख परिवार के 11 सदस्यों की इच्छा मृत्यु की अनुमति की मांग की है। उसने कहा कि आरोपित जेल में जाने के बजाए खुलेआम घूम रहे हैं और आए दिन उसे ही जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पीड़ित ने परेशान होकर ऐसा कदम उठाया है। पीड़ित ने सरकार को इस कार्य के लिए 10 दिन का समय भी दिया है।

किरठल गांव निवासी सेवानिवृत्त फौजी जितेंद्र कुमार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने बताया कि 25 मार्च 2025 को वह दिलीप विहार, बड़ौत से बाइक पर आ रहा था। सुबह सात बजे तीन कारों में सवार किरठल गांव के प्रधान पति कृष्णपाल और उसके बेटे शुभम समेत 15 लोगों ने उसे अगवा कर लिया। पुलिस ने उसे मुक्त कराया था।

उसने घटना का मुकदमा बड़ौत कोतवाली में दर्ज कराया था। उधर, किरठल गांव के प्रधान पति कृष्णपाल व उसके बेटा शुभम व सन्नी के अलावा प्रदीप निवासी लूंब उसके भतीजे को आए दिन झूठे मुकदमे में फंसाते रहते थे। इसकी सूचना पुलिस-प्रशासन के अधिकारियों को दी गई, लेकिन आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई न कर उल्टा उसे व उसके स्वजन को परेशान किया जाने लगा। इससे उसका भतीजा मानसिक तनाव में रहता था। पुलिस से प्रताड़ित होकर उसके भतीजे सन्नी ने आत्महत्या कर ली थी। सुसाइड नोट भी उसकी जेब से बरामद हुआ था।

इस घटना में आरोपित कृष्णपाल व उसके बेटे शुभम व सन्नी के अलावा लूंब निवासी प्रदीप के खिलाफ मुकदमा थाने में दर्ज कराया था, जिसमें पुलिस ने आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं की है। आरोपित खुलेआम घूम रहे हैं और हथियार दिखाकर उसे जान से मारने की धमकी देते हैं। पीड़ित ने चेतावनी दी है कि यदि 10 दिन के अंदर आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो उसके साथ-साथ उसके परिवार के सदस्यों को इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जाए।