वक्फ संपत्तियों को लेकर आया अपडेट, पांच दिसंबर तक का दिया समय... सरकार के यह हैं निर्देश

जागरण संवाददाता, बड़ौत (बागपत)। शहर की वक्फ फूंसवाली मस्जिद मरकज में सोमवार को वक्फ उम्मीद पोर्टल पंजीकरण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद के वक्फ संपत्ति के प्रबंधकों ने भाग लिया।

जिला अल्पसंख्यक अधिकारी ने पांच दिसंबर तक वक्फ संपत्तियों को पोर्टल पर दर्ज कराने के निर्देश दिए। वक्फ उम्मीद पोर्टल पंजीकरण बैठक में जिला अल्पसंख्यक अधिकारी कैलाश तिवारी ने कहा कि मुतवल्लियों को रजिस्ट्रेशन के दौरान आधार कार्ड, पैन कार्ड और अन्य आठ आवश्यक दस्तावेज वक्फ संपत्ति के विवरण के साथ ही अपने अभिलेख भी जमा करने होंगे। मुतवल्लियों को पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराते समय कौन-कौन से अभिलेख की आवश्यकता होगी, इसकी सूची मंत्रालय की ओर से जारी की गई है।

उम्मीद पोर्टल पर वक्फ पंजीकरण के समय मुतवल्लियों को रजिस्ट्रेशन के समय आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसे पहचान पत्र लगाने होंगे। इनके साथ ही पता प्रमाण पत्र के लिए बिजली बिल, वोटर कार्ड, आइडी कार्ड भी लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इनके साथ ही वक्फ बोर्ड का आदेश मुतवल्ली के नियुक्ति प्रमाण पत्र के रूप में अपलोड करना होगा। शैक्षिक योग्यता, वर्तमान रोजगार, मोबाइल नंबर, ईमेल आइडी, स्थायी पता, वर्तमान पता आदि कालम भी भरने होंगे।