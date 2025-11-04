वक्फ संपत्तियों को लेकर आया अपडेट, पांच दिसंबर तक का दिया समय... सरकार के यह हैं निर्देश
बड़ौत में वक्फ उम्मीद पोर्टल पंजीकरण बैठक में, अल्पसंख्यक अधिकारी ने 5 दिसंबर तक वक्फ संपत्तियों को पोर्टल पर दर्ज कराने का निर्देश दिया। मुतवल्लियों को आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसे दस्तावेज़ जमा करने होंगे। पंजीकरण के लिए पहचान पत्र, पता प्रमाण पत्र और अन्य जानकारियाँ भी ज़रूरी हैं। पोर्टल पर पंजीकरण की तिथि बढ़ाने की अपील की गई है।
जागरण संवाददाता, बड़ौत (बागपत)। शहर की वक्फ फूंसवाली मस्जिद मरकज में सोमवार को वक्फ उम्मीद पोर्टल पंजीकरण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद के वक्फ संपत्ति के प्रबंधकों ने भाग लिया।
जिला अल्पसंख्यक अधिकारी ने पांच दिसंबर तक वक्फ संपत्तियों को पोर्टल पर दर्ज कराने के निर्देश दिए। वक्फ उम्मीद पोर्टल पंजीकरण बैठक में जिला अल्पसंख्यक अधिकारी कैलाश तिवारी ने कहा कि मुतवल्लियों को रजिस्ट्रेशन के दौरान आधार कार्ड, पैन कार्ड और अन्य आठ आवश्यक दस्तावेज वक्फ संपत्ति के विवरण के साथ ही अपने अभिलेख भी जमा करने होंगे। मुतवल्लियों को पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराते समय कौन-कौन से अभिलेख की आवश्यकता होगी, इसकी सूची मंत्रालय की ओर से जारी की गई है।
उम्मीद पोर्टल पर वक्फ पंजीकरण के समय मुतवल्लियों को रजिस्ट्रेशन के समय आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसे पहचान पत्र लगाने होंगे। इनके साथ ही पता प्रमाण पत्र के लिए बिजली बिल, वोटर कार्ड, आइडी कार्ड भी लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इनके साथ ही वक्फ बोर्ड का आदेश मुतवल्ली के नियुक्ति प्रमाण पत्र के रूप में अपलोड करना होगा। शैक्षिक योग्यता, वर्तमान रोजगार, मोबाइल नंबर, ईमेल आइडी, स्थायी पता, वर्तमान पता आदि कालम भी भरने होंगे।
वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन उम्मीद पोर्टल पर पांच दिसंबर तक करना है। इस अवसर पर उम्मीद पोर्टल पंजीकरण के कोआर्डिनेटर व फूंसवाली मस्जिद के प्रबंधक चौधरी जावेद अली ने कहा कि जनपद वक्फ संपत्तियों के प्रबंधक समय रहते पोर्टल पर स्वयं दर्ज करा दें या फिर मस्जिद के कार्यालय में अपने दस्तावेज लाकर दर्ज कराएं। उन्होंने केंद्र सरकार से उम्मीद पोर्टल पर पंजीकरण की तिथि कम से कम दो साल के लिए विस्तारित करने की अपील की है। उस्मान मनव्वर, अनवर बेग, इसरार खान गुड्डू, आरिफ मलिक, जमीयत उलेमा ए हिंद के जिला अध्यक्ष मौलाना यामीन, महासचिव मौलाना कासिम, फारुख मिर्जा, अंसार लुहारा, शहर इमाम मुफ्ती खालिद कासमी, रईस प्रधान कोताना, दिल नवाज प्रधान टांडा, शान मुहम्मद कुरैशी आदि मौजूद रहे।
