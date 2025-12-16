सिपाही के पद पर सेना में भर्ती हुए थे किसान के बेटे रवि, अब बने लेफ्टिनेंट, गांव में जश्न, माता-पिता ने दिया आशीर्वाद

संवाद सूत्र, छपरौली (बागपत)। नांगल गांव के रवि दूहूण यूपीएससी द्वारा आयोजित सीडीएस परीक्षा पास करने के बाद सेना में लेफ्टिनेंट बनकर अपने गांव पहुंचे। गांव पहुंचने पर स्वजन एवं ग्रामीणों ने बेटे की कामयाबी पर हर्ष जताया और ढोल-नगाड़ों के साथ स्वागत किया।

नांगल गांव निवासी किसान ओमवीर सिंह ने बताया कि वह गांव में खेती करते हैं। उनके दो पुत्र हैं। दूसरे बेटा रवि दूहूण ने इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में 6 दिसंबर को पासिंग आउट परेड के बाद सेना में लेफ्टिनेंट के रूप में नियुक्ति पाई।

लेफ्टिनेंट बने रवि ने बताया कि कक्षा 6 से हाईस्कूल तक उनकी पढ़ाई गांव के जनविजय इंटर कॉलेज में हुई तथा छपरौली के श्री विद्या मंदिर इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। उसके बाद रवि दूहूण 2004 में सेना में ईएमई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल से सिपाही के पद पर भर्ती हुए। उन्होंने तीन बार एसएसबी की परीक्षा दी।

उन्होंने बताया की चौथी बार में उन्होंने परीक्षा पास कर कमीशन पाया। उसके बाद उन्होंने सितंबर से 6 दिसंबर तक आईएमए देहरादून ट्रेनिंग पूरी कर पासिंग आउट परेड में हिस्सा लिया।

इस दौरान ग्रामीणों और पिता ओमवीर सिंह, मां कमलेश देवी, बहन रीना,पत्नी सुमित देवी आदि स्वजन ने रवि की इस उपलब्धि पर मिठाई बांट कर हर्ष जताया।