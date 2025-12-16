सिपाही के पद पर सेना में भर्ती हुए थे किसान के बेटे रवि, अब बने लेफ्टिनेंट, गांव में जश्न, माता-पिता ने दिया आशीर्वाद
Baghpat News: बागपत के नांगल गांव के रवि दूहूण यूपीएससी द्वारा आयोजित सीडीएस परीक्षा पास करने के बाद सेना में लेफ्टिनेंट बने। देहरादून में पासिंग आउट ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, छपरौली (बागपत)। नांगल गांव के रवि दूहूण यूपीएससी द्वारा आयोजित सीडीएस परीक्षा पास करने के बाद सेना में लेफ्टिनेंट बनकर अपने गांव पहुंचे। गांव पहुंचने पर स्वजन एवं ग्रामीणों ने बेटे की कामयाबी पर हर्ष जताया और ढोल-नगाड़ों के साथ स्वागत किया।
नांगल गांव निवासी किसान ओमवीर सिंह ने बताया कि वह गांव में खेती करते हैं। उनके दो पुत्र हैं। दूसरे बेटा रवि दूहूण ने इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में 6 दिसंबर को पासिंग आउट परेड के बाद सेना में लेफ्टिनेंट के रूप में नियुक्ति पाई।
लेफ्टिनेंट बने रवि ने बताया कि कक्षा 6 से हाईस्कूल तक उनकी पढ़ाई गांव के जनविजय इंटर कॉलेज में हुई तथा छपरौली के श्री विद्या मंदिर इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। उसके बाद रवि दूहूण 2004 में सेना में ईएमई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल से सिपाही के पद पर भर्ती हुए। उन्होंने तीन बार एसएसबी की परीक्षा दी।
उन्होंने बताया की चौथी बार में उन्होंने परीक्षा पास कर कमीशन पाया। उसके बाद उन्होंने सितंबर से 6 दिसंबर तक आईएमए देहरादून ट्रेनिंग पूरी कर पासिंग आउट परेड में हिस्सा लिया।
इस दौरान ग्रामीणों और पिता ओमवीर सिंह, मां कमलेश देवी, बहन रीना,पत्नी सुमित देवी आदि स्वजन ने रवि की इस उपलब्धि पर मिठाई बांट कर हर्ष जताया।
अमन बने राज्य स्तरीय विजेता भारत मंडपम में करेंगे प्रतिनिधित्व
बागपत। जनपद के राज्य युवा पुरस्कार विजेता अमन कुमार ने लखनऊ विश्वविद्यालय में आयोजित विकसित भारत 2047 राज्य स्तरीय चैलेंज में शीर्ष स्थान प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया है।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश पर युवा कल्याण विभाग व माय भारत के संयुक्त आयोजन में हुए इस कार्यक्रम में अमन का चयन विकसित भारत यंग लीडर्स डायलाग–राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2026 के लिए हुआ है, जहां वे भारत मंडपम, नई दिल्ली में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे।
अमन ने “लोकतंत्र और शासन में युवा भागीदारी” विषय पर व्यावहारिक और जमीनी अनुभवों पर आधारित प्रस्तुति देकर निर्णायक मंडल को प्रभावित किया।
