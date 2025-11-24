Language
    By Raj Kumar SharmaEdited By: Jagran News Network
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 12:43 AM (IST)

    ये ट्रेनें दिल्ली से सहारनपुर के बीच चलेंगी।

    आज बागपत आएंगे रेलमंत्री, दो ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी

    जागरण संवाददाता, बड़ौत (बागपत) : रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव सोमवार को बागपत आएंगे। वह पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन करेंगे, इसके बाद बड़ौत रेलवे स्टेशन पहुंचकर दो ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर उनके संचालन की शुरुआत करेंगे। ये ट्रेनें दिल्ली से सहारनपुर के बीच चलेंगी।

    रेलमंत्री के साथ केंद्रीय राज्यमंत्री जयन्त चौधरी भी रहेंगे। दोनों के आने का कार्यक्रम जारी हो चुका है। 24 नवंबर को दोपहर 1:30 बजे बड़ौत में कोताना रोड स्थित चौधरी केहर सिंह दिव्य पब्लिक स्कूल पहुंचकर स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन करेंगे। वहां पर दोपहर 1:50 बजे तक रुकने का कार्यक्रम है। इसके बाद दोपहर 2:10 बजे बड़ौत रेलवे स्टेशन पर पहुंचेंगे। वहां नई पैसेंजर ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। दोपहर बाद तीन बजे बड़ौत रेलवे स्टेशन से ही ट्रेन से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे।