दिल्ली-सहारनपुर रेलवे ट्रैक पर दो नई ट्रेनों का Countdown शुरू... रेलमंत्री अश्विणी वैष्णव दिखाएंगे हरी झंडी

जागरण संवाददाता, बड़ौत (बागपत)। दिल्ली-सहारनपुर रेल मार्ग पर दो नई ट्रेनों का शुभारंभ करने के अलावा रेलमंत्री अश्विणी वैष्णव सोमवार को बड़ौत शहर में आएंगे। पहले वे चौधरी केहर सिंह दिव्य पब्लिक स्कूल में स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद बड़ौत रेलवे स्टेशन पर दो नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर उनका संचालन कराएंगे। केंद्रीय राज्यमंत्री जयन्त चौधरी का कार्यक्रम भी जारी हो गया है। उनका कार्यक्रम भी रेल मंत्री के साथ ही है।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय राज्यमंत्री जयन्त चौधरी के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए रविवार को पूरा दिन तैयारियां चलती रहीं। रेलवे विभाग के अधिकारी और कर्मचारी कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटे रहे। रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म पर मंच और आमजन के बैठने के लिए कुर्सियां लगाई गई है। कार्यक्रम स्थल की बेरिकेडिंग की गई है, ताकि यात्री कार्यक्रम स्थल के अंदर न आ सके।

चौधरी केहर सिंह दिव्य पब्लिक स्कूल के निदेशक डा. मनीष कुमार ने बताया कि बताया कि स्कूल में स्किल इंडिया सेंटर बनाया गया है, जिसका उद्घाटन रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव करेंगे। स्कूल में मोबाइल रेपेयरिंग, कंप्यूटर के टेली समेत चार कोर्स संचालित हैं। कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। छपरौली कस्बे में भी स्किल इंडिया सेंटर संचालित है। इस तरह अब क्षेत्र में दो सेंटर संचालित हो जाएंगे।

