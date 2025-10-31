Language
    पिकअप वाहन का एक्सल क्या टूटा हो गया भीषण हादसा, तीन किसानों की मौत...11 गंभीर घायल

    By Kapil Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 06:52 PM (IST)

    मेरठ-बागपत-सोनीपत हाईवे पर मीतली के सर्वहितकारी इंटर कालेज के निकट एक दर्दनाक हादसे में सब्जियों से भरी पिकअप वैन पलटने से तीन किसानों की जान चली गई और 11 घायल हो गए। किसान अपनी फसल लेकर बाजार जा रहे थे, तभी यह दुर्घटना हुई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    बागपत-मेरठ हाईवे पर मीतली गांव के पास हादसे के बाद पिकअप के पास लगी लोगों की भीड़। जागरण


    संवाद सूत्र, जागरण, अग्रवाल मंडी टटीरी (बागपत)। मेरठ-बागपत-सोनीपत हाईवे पर मीतली के सर्वहितकारी इंटर कालेज के निकट सब्जियों से लदी पिकअप गाड़ी एक्सल टूटने से पलट गई। उसमें सवार तीन किसानों की मौत हो गई तथा चालक व एक किशोर समेत 11 लोग घायल हो गए। उक्त किसान सब्जी लेकर गांव से दिल्ली की आजादपुर मंडी जा रहे थे।
    सिंघावली अहीर थाना क्षेत्र के ग्राम डौला निवासी 31 वर्षीय मेहताब शुक्रवार दोपहर पिकअप गाड़ी में 14-15 किसानों के साथ सब्जी लेकर आजादपुर मंडी जा रहे थे। अधिकांश किसान सब्जी की गठरियों के ऊपर बैठे थे।

    गांव से करीब चार किमी दूर मीतली के इंटर कालेज के निकट पहुंचने पर अचानक गाड़ी का एक्सल टूट गया। इससे गाड़ी अनियंत्रित होकर हाईवे किनारे खाई में पलट गई। गाड़ी ने दो पलटी खाईं। कुछ किसान उसके नीचे दब गए और कुछ दूर जाकर गिरे। वहां पर चीख पुकार मच गई। मौके पर राहगीरों की भीड़ एकत्र हो गई। घायलों को विभिन्न अस्पतालों में ले जाया गया। जिला अस्पताल में 65 वर्षीय जान मोहम्मद उर्फ जानू, 55 वर्षीय रज्जू व 45 वर्षीय अशफाक को इमरजेंसी मेडिकल आफिसर डा. शाहिद अली ने मृत घोषित कर दिया।

    घायल हबीब को वार्ड में भर्ती किया। 10 अन्य घायल हुए। इनमें चालक महताब, किसान मुस्तकीम, हाकिम, अनस, दीन मोहम्मद, साजिद, तैयब, नाबालिग हसन, शराफत व जाकिर शामिल हैं। इन्हें देवभूमि नर्सिंग होम बालैनी, सर्वोदय हास्पिटल अग्रवाल मंडी टटीरी व मेरठ के अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोतवाली प्रभारी दीक्षित कुमार त्यागी का कहना है कि हादसे में तीन किसानों की मृत्यु तथा 11 लोग घायल हुए हैं। तहरीर के आधार मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जएगी।

    परिवारों में मचा कोहराम, शोक में डूबा गांव
    ग्रामीणों ने बताया कि जान मोहम्मद के चार बेटे और तीन बेटी हैं। इसी तरह अशफाक के एक बेटा और पांच बेटी तथा रज्जू के पांच बेटे व चार बेटी हैं। घटना से परिवारों में कोहराम मचा है। पीड़ित स्वजन को सांत्वना देने वालों का घर पर तांता लगा है। गांव में शोक छाया है।