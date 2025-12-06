वृंदावन जाने के लिए पहुंची टूरिस्ट बस, 98 हजार की ठगी कैसे हो गई? पुलिस को दी खुली चुनौती

जागरण संवाददाता, बागपत। साइबर अपराधियों की एक नई करतूत सामने आई है। वृंदावन जाने के लिए एक टूरिस्ट बस रिजर्व पुलिस लाइन के गेट पर पहुंचवा दी। इतना ही नहीं बस संचालक से 98 हजार रुपये की आनलाइन ठगी कर ली। पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की है।

ग्राम खट्टा प्रहलादपुर निवासी विजय कुमार ने बताया कि उनके मोबाइल पर दो दिन पहले अज्ञात नंबर से काल आई थी। कालर ने रिजर्व पुलिस लाइन से वृंदावन (मथुरा) जाने के लिए टूरिस्ट बस बुक की थी। कहा था कि शुक्रवार सुबह बस रिजर्व पुलिस लाइन बागपत के गेट पर भेज देना। बुकिंग करने वालों ने बस के चालक से फोन पर बात की।

इसके बाद चालक बस लेकर रिजर्व पुलिस लाइन के बाहर पहुंचा। बस अंदर ले जाने के लिए अनुमति पत्र लेकर आने का कालर ने भरोसा दिया। करीब दो घंटे तक चालक लाइन के बाहर खड़ा रहा। इसके बाद बस बुकिंग करने वालों ने फोन करके आनलाइन भुगतान करने के लिए तथा एक क्यूआर कोड वाट्सएप पर भेज दिया।