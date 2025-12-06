वृंदावन जाने के लिए पहुंची टूरिस्ट बस, 98 हजार की ठगी कैसे हो गई? पुलिस को दी खुली चुनौती
बागपत में साइबर अपराधियों ने वृंदावन जाने के लिए बस बुक कराकर 98 हजार रुपये की ठगी की। पीड़ित विजय कुमार को कॉल करके रिजर्व पुलिस लाइन के गेट पर बस बु ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बागपत। साइबर अपराधियों की एक नई करतूत सामने आई है। वृंदावन जाने के लिए एक टूरिस्ट बस रिजर्व पुलिस लाइन के गेट पर पहुंचवा दी। इतना ही नहीं बस संचालक से 98 हजार रुपये की आनलाइन ठगी कर ली। पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की है।
ग्राम खट्टा प्रहलादपुर निवासी विजय कुमार ने बताया कि उनके मोबाइल पर दो दिन पहले अज्ञात नंबर से काल आई थी। कालर ने रिजर्व पुलिस लाइन से वृंदावन (मथुरा) जाने के लिए टूरिस्ट बस बुक की थी। कहा था कि शुक्रवार सुबह बस रिजर्व पुलिस लाइन बागपत के गेट पर भेज देना। बुकिंग करने वालों ने बस के चालक से फोन पर बात की।
इसके बाद चालक बस लेकर रिजर्व पुलिस लाइन के बाहर पहुंचा। बस अंदर ले जाने के लिए अनुमति पत्र लेकर आने का कालर ने भरोसा दिया। करीब दो घंटे तक चालक लाइन के बाहर खड़ा रहा। इसके बाद बस बुकिंग करने वालों ने फोन करके आनलाइन भुगतान करने के लिए तथा एक क्यूआर कोड वाट्सएप पर भेज दिया।
क्यूआर कोड स्कैन करते ही बैंक खाते से पहले 50 हजार रुपये और फिर 48 हजार रुपये निकल गए। इसके बाद पता चला कि उनके साथ साइबर ठगी हुई है। घटना की पहले टोल फ्री नंबर 1930 पर सूचना दी। इसके बाद एसपी से शिकायत की। एसपी सूरज कुमार राय ने मामले की जांच कराकर कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
