3 करोड़ से बनेंगे सहकारी समितियों में नए गोदाम, उत्तर प्रदेश के इस जिले को मिला बड़ा तोहफा

जागरण संवाददाता, बागपत। किसानों के लिए अच्छी खबर। जिले में चार किसान सेवा सहकारी समितियों पर नए गोदाम बनेंगे तो 10 समितियों को जर्जर गोदामों से छुटकारा मिलेगा। नए गोदाम बनवाने के लिए जमीन चिन्हित हो गई। इनके बनने से किसानों को समय पर उर्वरक तथा बीज उपलब्ध होने लगेंगे।

सहकारी समितियां किसानों की लाइफलाइन हैं, क्योंकि केवल तीन प्रतिशत ब्याज दर पर फसली ऋण व उर्वरक तथा बीज मिलता है। 14 समितियों के गोदाम इतने जर्जर हो गए कि उनमें उर्वरक एवं बीज रखना मुश्किल होता है। 10 की मरम्मत और चार गोदामों का होगा निर्माण अब रमाला, बड़ौत, कासिमपुर खेड़ी, मीतली, किशनपुर, मुकारी, रठौड़ा, नांगल एट बोढा, बिजरौल, दोघट एट टीकरी, निबाली एट बसौद, पिलाना एट रोशनगढ़, बुढसैनी एट सिंघावली अहीर तथा मसूरी की सहकारी समितियों के जर्जर गोदामों में से 10 की मरम्मत व चार नए गोदामों का निर्माण कराया जाएगा।

नए गोदाम पर 45 लाख रुपये दर व मरम्मत पर अधिकतम 10 लाख रुपये दर से खर्च होगा। नए गोदाम बनने तथा पुरानों की मरम्मत का फायदा यह होगा कि समितियां उर्वरक एवं बीज का भंडारण कर सकेंगी जिससे किसानों को समय पर इनकी उपलब्धता होगी। यानी किसानों की परेशानी बचने के साथ समय पर उर्वरक मिलने से फसल उत्पादन बढ़ेगा। सहायक आयुक्त इंदू सिंह ने कहा कि नए गोदाम बनवाने तथा पुरानों की मरम्मत का काम कराया जाएगा।