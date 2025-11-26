Language
    पश्चिम यूपी को मिली दो नई ट्रेनों की सौगात, नौकरीपेशा लोगों और स्टूडेंट को होगा सबसे ज्यादा फायदा

    By Ashu Singh Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 05:28 PM (IST)

    दिल्ली-शामली मार्ग पर दो नई ट्रेनें शुरू होने से यात्रियों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत और गाजियाबाद के दो हजार से अधिक यात्रियों ने पहले दिन यात्रा की। इससे रेलवे का राजस्व बढ़ा है और यात्रियों को सुविधा मिली है। नौकरीपेशा और छात्रों को विशेष लाभ होगा। सर्दी के कारण एक ट्रेन कुछ समय के लिए बंद हो सकती है।

    जागरण संवाददाता, बड़ौत। दिल्ली-शामली के बीच दो नई ट्रेनों का शुभारंभ होते ही रेल मार्ग पर यात्रियों की संख्या में भारी इजाफा हो गया है। पहले दिन दोनों ट्रेनों में पूरा दिन शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत और गाजियाबाद के दो हजार से ज्यादा यात्रियों ने सफर किया है। इससे न केवल रेलवे विभाग का राजस्व बढ़ा है बल्कि रेल यात्रियों की राह भी आसान हो गई है। ट्रेनों के संचालन से बड़ा फायदा नौकरीपेशा लोगों के अलावा छात्रों को भी होगा।

    इस मार्ग पर दो ट्रेनों के चलने से रेल यात्रियों को बहुत बड़ा फायदा होगा। लोगों को ज्यादा देर तक स्टेशनों पर ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मैंने भी ट्रेन में सफर किया है। - दीपक, यात्री

    बड़ौत से बड़ी संख्या में लोग दिल्ली आवागमन करते हैं इसलिए बड़ौत के लोगों को ट्रेनों के संचालन का बड़ा फायदा होगा। इससे ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ का दबाव भी कम होगा। - ओम प्रकाश, यात्री

    सबका साथ सबका विकास करने वाली मोदी सरकार ने नई ट्रेन चलवाकर बेहतर कार्य किया है। इसका असर देखने को मिला है। यात्रियों को ज्यादा भीड़ में सफर नहीं करना पड़ेगा। - प्रवीण जैन, यात्री

    नई ट्रेनों में कई तरह की सुविधा दी गई हैं जिससे सफर आरामदायक हुआ है। रेलवे विभाग को दूसरी ट्रेनों में भी इसी तरह सुविधा करनी चाहिए।पवन शर्मा, यात्री

    बड़ौत स्टेशन मास्टर अनुज राठी ने बताया कि दिल्ली शामली के बीच दो नई ट्रेनों का संचालन होने के बाद यात्रियों की संख्या में इजाफा हुआ है। इससे रेलवे विभाग को फायदा होगा साथ ही यात्रियों का सफर आसान होगा।

    एक ट्रेन बंद होने की संभावना
    सर्दी के मौसम को देखते हुए जल्द ही एक ट्रेन का संचालन कुछ समय के लिए बंद कर दिए जाने की संभावना है। यात्रियों का कहना है कि इससे परेशानी होगी।