सगाई समारोह में 'थूक लगाकर' तंदूरी रोटी बना रहा था मुस्लिम युवक, रिश्तेदार ने देखा और...
सगाई समारोह में एक फार्महाउस में मुस्लिम युवक तोसीब तंदूरी रोटी बनाते समय थूकते हुए वीडियो बनाने के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। घटना का वीडियो प्रसारित होने पर हिंदू संगठनों और अन्य लोगों में रोष फैल गया।
जागरण संवाददाता, बागपत। सगाई समारोह में एक फार्म हाउस में मुस्लिम युवक थूककर तंदूरी रोटी बना रहा था। इसका वीडियो प्रसारित होने पर हिंदू संगठनों व अन्य लोगों में रोष उत्पन्न हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपित तोसीब को गिरफ्तार कर लिया।
जगत फार्म हाउस में रविवार को ब्रजभूषण शर्मा के बेटे सुमित का सगाई कार्यक्रम था। इसमें एक मुस्लिम युवक तंदूरी रोटी बना रहा था। आरोपित थूककर रोटी तैयार कर रहा था।
रिश्तेदार ने बनाई वीडियो
इसका किसी रिश्तेदार ने मोबाइल से वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया। ब्रजभूषण शर्मा के भतीजे ने आरोपित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया। थाना प्रभारी सत्येंद्र सिंह सिद्धू का कहना है कि आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।
