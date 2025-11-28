Language
    तैयाबा को फिल्म दिखाई, होटल में काफी पिलाई...और मार डाला, यूपी के इस जिले में मिली लाश

    By Kapil Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 03:49 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में तैयाबा नामक एक महिला की हत्या से सनसनी फैल गई है। हत्यारे ने उसे फिल्म दिखाई, कॉफी पिलाई और फिर मार डाला। पुलिस जांच में जुटी है और हत्यारे की तलाश कर रही है। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है।

    तैयाबा व फैजल खान। सौ. स्वजन

    जागरण संवाददाता, बागपत। क्लब संचालिका तैयाबा की हत्या से पहले सिनेमा घर में फिल्म दिखाई गई तथा होटल में काफी पिलाई। तैयाबा का होटल में काफी पीते हुए का फोटो इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट हुआ मिला है। यह कहना है उसके पिता अहमद का। उनके मुताबिक बेटी के पास उसकी मां बार-बार बोल कर रही थी। रात करीब पौने दो बजे तैयाबा ने फोन पर कहा था कि मम्मी मैं भजनपुरा यू-टर्न पर पहुंच गई हूं। दस मिनट में घर पहुंच जाऊंगी। रात करीब दो बजे तैयाबा का फोन बंद हो गया था। सीसीटीवी फुटेज में तैयबा होटल व अन्य स्थानों पर दिखाई दी है, जिसमें बेटी के साथ फैसल खान भी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हत्या कर शव ठिकाने का स्थान बन गया बागपत
    बागपत : क्लब संचालिका तैयाबा की हत्या कर शव को बागपत में ठिकाने लगाने का पहला मामला नहीं है। इससे पहले दिल्ली, हरियाणा, नोएडा आदि पर महिला-पुरुषों की हत्या करने के बाद यहां पर शवों को डाला जा चुका है। डेढ़ साल पहले नोएडा में भाई व भाभी ने संपत्ति विवाद में एक युवती की हत्या कर शव को सूटकेस में पैक कर कार से सिसाना में लाकर जलाया था। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की मदद से घटना का राजफाश किया था।

    सोनीपत में एक महिला ने अपनी पति की हत्या कराई थी, जिसका शव डौला के जंगल में कार की डिग्गी में मिला था। इसी तरह दिल्ली के एक युवक की हत्या कर शव को कलक्ट्रेट के निकट औद्योगिक में लाकर पेट्रोल छिड़ककर जलाया था। यहां पर डाले गए कई महिला-पुरुषों के शवों की पहचान न होने पर उनकी हत्या की गुत्थी नहीं सुलझ पाई है। दिल्ली-सहारनपुर हाईवे किनारे पाली गांव के निकट एक युवती का अधजला शव मिला था। ग्राम सूजरा में रजवाहे में एक युवक का गठरी में शव मिला था।

    छह दिन झाड़ियों में पड़ा रहा शव, नहीं लगी भनक
    ग्राम सरूरपुर कलां के जंगल में ईंट भट्ठे के पास झाड़ियों में तैयाबा का शव छह दिन पड़ा रहा, लेकिन किसी को इसकी भनक नहीं लगी। देर रात दिल्ली पुलिस ने तैयबा का शव बरामद किया तो ग्रामीण ही नहीं पुलिस भी चौंक गई।

    तैयाबा के हैं चार भाई व दो बहनें
    पीड़ित स्वजन के मुताबिक तैयबा के चार भाई व दो बहनें हैं। घटना से परिवार गमजदा है।

    दिल्ली से बागपत ले जाकर हत्या की व शव सरूरपुर कला के जंगल में फेंक दिया
    जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। दयालपुर थाना इलाके में रहने वाले एक व्यक्ति ने साथ रहने की जिद करने पर अपनी दूसरी पत्नी की दिल्ली से बागपत ले जाकर सिर में गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद शव वहीं सरूरपुर कला के जंगल में फेंक दिया। आरोपित और उसकी दूसरी पत्नी ने किसी को बिना बताए दूसरी शादी की थी। आरोपित ने कड़कड़डूमा कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया है। इसकी पहचान फैसल चौधरी के रूप में हुई है। दयालपुर थाना पुलिस ने आरोपित के खिलाफ हत्या व अपहरण समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया है। पुलिस ने इसके पास से वारदात में इस्तेमाल दोस्त की आइ-20 कार बरामद की है।

    तैयाबा परिवार के साथ चांदबाग क्षेत्र में रहती थी और दिलशाद गार्डन में एक कंपनी में नौकरी करती थी। उसके भाई अदनान ने बताया कि 22 नवंबर को उनकी बहन नौकरी पर गई थी। जब वह रात आठ बजे तक नहीं लौटीं तो स्वजन ने फोन किया तो उसने कहा उसे आफिस से घर आने में देर होगी। देर रात 2:48 बजे तैयाबा से आखिरी बार बात मां से बात हुई थी। तब तैयाबा ने पांच मिनट में घर पहुंचने की बात कही थी, लेकिन वह नहीं पहुंचीं। इसके बाद उसका फोन नहीं उठा।

    तड़के परिवार के लोग दयालपुर थाने पहुंचे और गुमशुदगी दर्ज करवाई। इसी बीच पुलिस को पता चला आखिरी बार तैयाबा को मुस्तफाबाद क्षेत्र के रहने वाले फैसल चौधरी के साथ देखा गया था। पुलिस ने उसके घर पर छापेमारी की तो वह फरार मिला। पुलिस उसकी तलाश में छापेमारी कर रही थी कि पता चला कि फैसल शादीशुदा है और उसके दो बच्चे भी हैं। इसके पिता आलम पेशे से प्रापर्टी डीलर हैं। फिर सामने आया कि अप्रैल 2025 को फैसल ने तैयाबा से साकेत कोर्ट में घर वालों को बिना बताए दूसरी शादी की थी। शादी की बात तैयाबा ने भी अपने घर वालों को नहीं बताई थी।

    मंगलवार को आरोपित ने कड़कड़डूमा कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। इसकी निशानदेही पर बुधवार को तैयाबा का शव बरामद किया गया। पूछताछ में फैसल ने बताया कि तैयाबा साथ रहने की जिद कर रही थी। पहली पत्नी की वजह से वह उसे घर नहीं ले जा पा रहा था। 22 नवंबर को उसने एक दोस्त की कार ली और तैयाबा को झिलमिल के एक बार में लेकर गया और शराब पी। इसके बाद वह उसे बागपत लेकर चला गया और उसके सिर में गोली मारकर हत्या कर दी।

    हत्या के लिए सुपारी भी दी थी : पुलिस का कहना है कि फैसल चौधरी ने अपनी दूसरी पत्नी की हत्या के लिए मुस्तफाबाद के एक बदमाश को पांच लाख रुपये की सुपारी दी थी। बदमाश ने फैसल से कहा कि था उसकी बहन की शादी है। इसके बाद वह उसकी दूसरी पत्नी की हत्या कर देगा, लेकिन इससे पहले ही फैसल ने तैयाबा की हत्या कर दी। उत्तर पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त अशीष मिश्रा का कहना है कि आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद स्वजन शव लेकर दिल्ली आ गए हैं।