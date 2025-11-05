फर्जी भुगतान, झूठी गवाही... शिकायत मिली तो ये ट्रिक अपनायी

जागरण संवाददाता, बागपत। बिना काम किए श्रमिकों को मनरेगा से भुगतान पहुंचने का मामला प्रकाश में आया है। गजब बात यह है कि शिकायत होने पर झूठी गवाही तथा कागजों में शिकायतकर्ता को संतुष्ट करार देकर शिकायत का निस्तारण कर दिया। मामले का पता चलने पर शिकायतकर्ता ने फिर शिकायत की, जिस पर उपायुक्त ने बीडीओ बड़ौत और एई ग्रामीण अभियंत्रण को जांच सौंपी है।

उपायुक्त ने बीडीओ तथा एई को पत्र भेजकर जांच अधिकारी नामित करने की जानकारी दी।

उन्होंने पत्र में कहा कि दादरी गांव के एक व्यक्ति ने आइजीआरएस पोर्टल पर बिना काम किए सात लोगों को मनरेगा से भुगतान करने की शिकायत की थी। पंचायत सचिव ने शिकायत का निस्तारण यह कहते हुए कर दिया कि श्रमिकों ने जितने दिन काम किया, उतने दिन का भुगतान भेजा है। शिकायत के निस्तारण से शिकायतकर्ता संतुष्ट है। मगर शिकायत के फर्जी निस्तारण की जानकारी होने पर शिकायतकर्ता ने डीएम से शिकायत की। डीएम के आदेश पर उपायुक्त ने बीडीओ तथा एई को जांच कर रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। जांच के दौरान शिकायतकर्ता को मौके पर बुलाकर उनकी बातों को सुना जाए।