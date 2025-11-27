रहस्यमय ढंग से युवती लापता, बिस्तर पर मिली तंत्र-मंत्र लिखी पर्ची... पुलिस कर रही तलाश

जागरण संवाददाता, बागपत। एक युवती घर से रहस्यमय ढंग से लापता हो गई। उसके बिस्तर पर तंत्र-मंत्र की पर्ची मिली। तांत्रिक क्रिया करने वाले युवक पर बेटी को बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाते हुए विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया है।

बागपत कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़ित व्यक्ति का आरोप है कि उसकी बेटी तांत्रिक क्रिया करने वाले मनोज जोशी के संपर्क में थी, जिससे फोन पर बातें करती रहती थी। उसके बारे में बेटी ने स्वजन को जानकारी दी थी। गत 23 नवंबर को बेटी घर से लापता हो गई, जिसे तलाश करने के बावजूद कोई पता नहीं चला।