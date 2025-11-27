रहस्यमय ढंग से युवती लापता, बिस्तर पर मिली तंत्र-मंत्र लिखी पर्ची... पुलिस कर रही तलाश
बागपत में एक युवती रहस्यमय तरीके से लापता हो गई। उसके बिस्तर पर तंत्र-मंत्र की पर्ची मिलने से सनसनी फैल गई। परिवार ने तांत्रिक क्रिया करने वाले मनोज जोशी पर बेटी को बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर युवती की तलाश शुरू कर दी है। कोतवाली प्रभारी दीक्षित कुमार त्यागी ने बताया कि किशोरी को बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है।
जागरण संवाददाता, बागपत। एक युवती घर से रहस्यमय ढंग से लापता हो गई। उसके बिस्तर पर तंत्र-मंत्र की पर्ची मिली। तांत्रिक क्रिया करने वाले युवक पर बेटी को बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाते हुए विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया है।
बागपत कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़ित व्यक्ति का आरोप है कि उसकी बेटी तांत्रिक क्रिया करने वाले मनोज जोशी के संपर्क में थी, जिससे फोन पर बातें करती रहती थी। उसके बारे में बेटी ने स्वजन को जानकारी दी थी। गत 23 नवंबर को बेटी घर से लापता हो गई, जिसे तलाश करने के बावजूद कोई पता नहीं चला।
बिस्तर के कपड़े के नीचे तंत्र-मंत्र लिखी एक पर्ची मिली। आरोप है कि बेटी को आरोपित युवक बहला-फुसलाकर लेकर गया है। आरोपित कहां का रहने वाला है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। उधर, कोतवाली प्रभारी दीक्षित कुमार त्यागी का कहना है कि युवती को बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है।
