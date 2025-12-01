क्या मिड-डे मील से संवर रही बच्चों की सेहत! ...बदल रहा समाज, सब पता चल जाएगा सोशल आडिट से

जागरण संवाददाता, बागपत। मिड डे मील से कैसे संवर रही बच्चों की सेहत तथा कैसे बदल रहा समाज? इसका पता लगाने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की टीम बागपत समेत 15 जिलों के प्राथमिक स्कूलों में मिड डे मील का सोशल आडिट कर सच सामने लाएंगी। मिड डे मील के सोशल आडिट का फायदा बागपत के स्कूलों में अध्ययनरत 80 हजार बच्चों को मिलेगा, क्योंकि खामियां दूर की जा सकेंगी और अच्छी बातों को बढ़ावा देने का काम हो सकेगा।

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की समाजकार्य विभाग की टीम बागपत के 20 स्कूलों में मिड डे मील का सोशल आडिट करेगी। मिड डे मील की निदेशक मोनिका रानी ने बागपत डीएम, सीडीओ तथा बीएसए को अवगत कराया कि मिड डे मील का सोशल आडिट के लिए सबसे ज्यादा तथा सबसे कम बच्चों वाले स्कूलों का चयन होगा, जिनमें एक मदरसा, एक अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय, एक राजक्रीय विद्यालय का सोशल आडिट के लिए चयन करना जरूरी होगा।

सोशल आडिट के समय पीएम पोषण योजना के सभी घटक जैसे अध्यापक, छात्र, रसोइया, विद्यालय प्रबंधक समित के सदस्य, ग्राम सभा के सदस्य, अभिभावक, राशन डीलर से जानकारी तथा सुझाव प्राप्त कर सोशल आडिट रिपोर्ट में शामिल किए जाएंगे। सोशल आडिट के ड्राफ्ट ग्राम सभा की खुली बैठक में पढ़कर सुनाया जाएगा।