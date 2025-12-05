विवाहिता की मौत, हत्या का आरोप... चौखट पर रस्सी से लटका मिला था शव

जागरण संवाददाता, बागपत। घर के कमरे में चौखट पर विवाहिता का शव लटका मिला। उसके मायके वालों का आरोप है कि दहेज में पांच लाख रुपये नगद और कार न मिलने पर फांसी लगाकर हत्या की गई है। वे दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज न होने पर देर शाम महिला के शव को एंबुलेंस से कोतवाली के पास ले गए। वहीं, पुलिस का दावा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला के आत्महत्या करने की पुष्टि हुई है।

मेरठ के कस्बा खिवाई निवासी शहरीन का निकाह 11 नवंबर 2018 को फिरोज निवासी मुहल्ला काजीपुरा बागपत के साथ हुआ था। फिरोज ट्रैक्टर से भूसा सप्लाई करता है। उनके दो बेटी और एक बेटा हैं। शहरीन का शव गुरुवार सुबह करीब 10 बजे घर के कमरे की चौखट पर रस्सी से लटका मिला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच कर महिला के शव को कब्जे में लिया। मायकेवालों का आरोप है कि शहनाज के निकाह में करीब 15 लाख रुपये खर्च किए गए थे।

आरोप है कि ससुरालीजन दिए गए दान दहेज से खुश नहीं थे। दहेज में पांच लाख रुपये व कार की मांग कर रहे थे। असमर्थता जताने पर शहरीन का शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न करते थे। तरह-तरह के ताने दिए जाते थे। करीब पांच साल पहले मारपीट करके शहरीन को घर से भी निकाल दिया गया था। आए दिन मारपीट की जाती थी। कई बार सुलह-समझौता कराया गया। उसके बावजूद आरोपित अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। आरोपितों ने शहरीन की गला दबाकर हत्या की है। तहरीर देने के बावजूद पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। पोस्टमार्टम के बाद शहरीन के शव को एंबुलेंस में कोतवाली के निकट लेकर गए तथा काफी लोग कोतवाली पहुंचे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने का आश्वासन दिया, इसके बाद ही लोग वापस लौटे।

नहीं किया फोन रिसीव, झगड़े पर हुए उतारू

मायकेवालों का आरोप है कि पड़ोस के लोगों ने घटना की जानकारी दी। शहरीन के ससुरालीजन ने फोन रिसीव नहीं किया। जिला अस्पताल में मर्चरी के बाहर पहुंचकर जानकारी की तो ससुरालीजन झगड़े पर उतारू हो गए। इस दौरान वहां पर हंगामा हुआ। देर शाम मायकेवाले शहरीन के शव को लेकर अपने घर गए।